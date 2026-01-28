Şedinţa anuală a Casei de Ajutor Reciproc din Arhiepiscopia Dunării de Jos

La Centrul eparhial din Galați a avut loc luni, 26 ianuarie, întrunirea anuală a Organizației Casei de Ajutor Reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos. Ședinţa a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepoiscop Casian, în Sala „Arhiepiscop Antim Nica” a Centrului eparhial din Galați.

După citirea Evangheliei zilei și rostirea unei rugăciuni de mulţumire către Dumnezeu, Înaltpreasfinţia Sa le‑a vorbit celor prezenţi despre lucrarea desfăşurată de această organizaţie bisericească în slujirea semenilor care au nevoie de sprijin. Ierarhul a arătat că, prin activitatea ei, se cultivă iubirea şi se promovează solidaritatea creştină şi înmulţirea milosteniei pentru susţinerea vieţii şi a sănătăţii.

În continuare, preşedintele organizaţiei, părintele Nicuşor Sorin Sandu, a prezentat Raportul de activitate al Casei de Ajutor Reciproc din eparhie. Un capitol important din activitatea CAR‑ului, evidenţiat în cadrul şedinţei, a fost cel al oferirii de ajutoare sociale. În prezent, Casa de Ajutor Reciproc a clerului şi angajaților bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos numără aproape 900 de membri. Dintre aceștia, peste 200 de persoane au primit ajutor social, iar alte 200 au beneficiat de împrumuturi în condiţii avantajoase. Și de această dată, s‑a arătat că scopul principal al Casei de Ajutor Reciproc este acela de a sprijini semenii prin oferirea de ajutoare în diferite situații care apar în mod invariabil, respectiv la naştere, înmormântare, în caz de boală și în alte cazuri, precum şi prin acordarea de împrumuturi în condiții mai avantajoase.

Cea de‑a doua parte a întrunirii a fost dedicată stabilirii unor obiective ce au în vedere dezvoltarea și susținerea permanentă a activității de întrajutorare desfășurată de Casa de Ajutor Reciproc pentru anul 2026, în special creşterea cuantumului ajutorului oferit la naşterea de copii pentru familiile cu mulţi copii şi sprijinirea vârstnicilor cu posibilităţi materiale reduse pentru investigaţii şi tratamente medicale.

Casa de Ajutor Reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Dunării de Jos funcționează în conformitate cu prevederile Statutului pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, ale Legii nr. 12/1996, republicată, privind regimul juridic al Caselor de Ajutor Reciproc a Salariaţilor, și ale Regulamentului de organizare și funcționare a CAR, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.