Ședință de lucru a Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei

Ierarhii membri ai Sinodului Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-au întrunit astăzi, 5 februarie 2026, în ședință de lucru în Sala Sinodală a Reședinței Patriarhale din București. În cadrul lucrărilor prezidate de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, au fost dezbătute mai multe subiecte de ordin administrativ.

După rostirea rugăciunii de început, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a dat citire apelului nominal. Constatându-se îndeplinirea condițiilor statutare privind desfășurarea ședinței, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschise lucrările Sinodului mitropolitan și a prezentat temele principale aflate pe ordinea de zi.

„Este necesar să definitivăm cele solicitate și, desigur, primul punct se referă la Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească. Aceste teme sunt, în general, propuse pentru rezolvare, deoarece, potrivit statutului, s-a cerut ca toate mitropoliile să trimită observații privind îmbunătățirea Regulamentului Comisiei de Pictură Bisericească, iar aceste mitropolii se exprimă prin Sinodul mitropolitan, iar celelalte aspecte sunt de ordin obișnuit. Aceasta este tematica și sperăm ca, în urma discuțiilor pe care le vom avea, să rezolvăm fiecare punct în parte”, a spus Preafericirea Sa.

Mitropolia Munteniei și Dobrogei are în componență 10 eparhii: Arhiepiscopia Bucureștilor, Arhiepiscopia Tomisului, Arhiepiscopia Târgoviștei, Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, Arhiepiscopia Dunării de Jos, Episcopia Sloboziei și Călărașilor, Episcopia Alexandriei și Teleormanului, Episcopia Giurgiului și Episcopia Tulcii. La acest sinod participă și ierarhii Episcopiei Daciei Felix și ai Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.