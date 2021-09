Sesiuni de formare pentru preoții și coordonatorii activităților de tineret în Capitală

La Centrul deformare continuă „Dumitru Stăniloae” din București s‑a desfășurat miercuri, 22 septembrie 2021, prima sesiune de formare din seria cu tema „Planificare Strategică, Redactare și management de proiect în activitățile de tineret”, destinată preoților și coordonatorilor departamentelor de tineret de la nivel parohial. Sesiunile din cadrul proiectului organizat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în parteneriat cu Sectorul teologic‑educațional al Administrației Patriarhale, se desfășoară în perioada septembrie - octombrie 2021.

Peste 100 de preoți din cele 13 protoierii ale Arhiepiscopiei Bucureștilor participă în perioada septembrie - octombrie 2021 la sesiunile de formare destinate preoților și coordonatorilor departamentelor de tineret de la nivel parohial. Prin aceste întâlniri, se dorește atât ridicarea gradului de eficiență în implementarea proiectelor de tineret la nivel parohial, cât și crearea unui cadru de dialog în care pot fi identificate nevoile tinerei generații, pentru eficientizarea activităților cu tinerii, ne‑au transmis organizatorii.

„Organizarea unor astfel de întruniri sau sesiuni de formare pentru preoții și coordonatorii activităților de tineret este binevenită din două considerente, și anume: pe de o parte, participanții au posibilitatea să dobândească noi competențe în dezvoltarea activităților cu tinerii, iar, pe de altă parte, noi, formatorii, avem oportunitatea de a cunoaște mai bine realitățile sau nevoile din parohii, astfel încât atunci când vom elabora noi proiecte strategice cu impact multiparohial, acestea să răspundă nevoilor comunităților parohiale. Din întrebările și ideile aduse în discuție a reieșit dorința de perfecționare a metodelor de lucru cu tinerii. În acest sens, folosind experiența dobândită și cercetările științifice realizate în cele zece ediții ale proiectului «Alege școala!», am prezentat participanților la eveniment un pachet de tehnici noi de învățare, o serie de activități atractive pentru copii și pașii ce trebuie parcurși în elaborarea și dimensionarea unui proiect. În același timp, am prezentat importanța parteneriatului dintre Familie, Biserică și Școală în dezvoltarea de proiecte cu impact comunitar și am evidențiat necesitatea centrării activităților pe copil, dar cu o abordare mai largă, ce include familia și comunitatea parohială în ansamblul ei. În felul acesta putem sădi în sufletele copiilor motivația interioară pentru actul educațional, bazată pe un set de valori autentice”, ne‑a spus părintele Florin Marica, consilier patriarhal și director‑coordonator al proiectelor „Alege școala!” din partea Patriarhiei Române.

În această perioadă se vor desfășura patru sesiuni de formare, susținute după următoarea structură: pr. Mihai Pavel, inspector patriarhal responsabil de cateheza parohială în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Administrației Patriarhale, va prezenta „Planificarea strategică”; secțiunea „Redactare și management de proiect” va fi susținută de Marius‑Ștefan Ciulu, inspector eparhial responsabil cu activitățile de tineret în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar secțiunea „Coordonarea unui proiect - provocări, împliniri și perspective” va fi susținută de pr. Florin Marica, consilier patriarhal și director‑coordonator al proiectelor „Alege școala!” din partea Patriarhiei Române.