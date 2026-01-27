Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur cinstit la Paraclisul Catedralei Naționale

Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 27 Ianuarie 2026

În ziua pomenirii Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură de Aur, 27 ianuarie, Paraclisul Catedralei Naționale din Capitală și‑a sărbătorit ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal, împreună cu diaconul Cristian Copceag, slujitor al sfântului lăcaș bucureștean. Credincioșii prezenți au putut să se închine la o părticică din sfintele moaște ale marelui teolog antiohian, păstrată în paraclis din anul 2011.

Părintele Ion Dragomir a vorbit despre importanța sărbătorii paraclisului aflat în proximitatea Catedralei Naționale: „Această sărbătoare este semnificativă pentru Paraclisul Catedralei Naționale, care deține un fragment din moaștele marelui ierarh și predicator antiohian. A fost adus în România în anul 1997 de către cardinalul Silvano Piovanelli și dăruit vrednicului de pomenire Patriarh Teoctist în vederea viitoarei Catedrale Naționale. Sfintele moaște au fost păstrate o perioadă în Paraclisul istoric al Reședinței Patriarhale, iar în anul 2007, la 1.600 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Ioan Gură de Aur, a fost confecționată o raclă specială, în care au fost așezate spre cinstire în Biserica «Sfânta Ecaterina», paraclis universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din București. În 2011, anul sfințirii acestui paraclis, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a rânduit ca racla cu cinstitul odor să fie adusă aici, spre sporirea și întărirea în credință, dar mai ales spre binecuvântarea și ajutorul tuturor binefăcătorilor, închinătorilor, lucrătorilor și ziditorilor Catedralei Naționale. De atunci, Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur sălășluiește aici și în mod concret, în chip văzut, iar în mod duhovnicesc se află, cu siguranță, în rugăciunile fiecăruia dintre noi”, a spus părintele consilier patriarhal.

Sărbătoarea Aducerii moaștelor Sfântului Ierarh Ioan Gură este și ziua de naștere a părintelui Ion Dragomir.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic „Anastasis”, coordonat în această zi de sărbătoare de teologul Iustinian Adumitroaie.

 

