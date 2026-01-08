Sfântul Ioan Botezătorul cinstit la Sibiu

La sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu. În cuvântul de învăţătură, ierarhul a vorbit despre misiunea Înaintemergătorului Mântuitorului Iisus Hristos.

În soborul slujitor s‑au aflat membri ai Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Sibiului, slujitorii bisericii, precum şi alți slujitori ai sfintelor altare. Credincioşii Bisericii „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Sibiu au participat în număr mare la Sfânta Liturghie arhierească din ziua de praznic, prin care s‑au încheiat sfintele sărbători, iar alături de credincioşi s‑au aflat oficialităţi şi oaspeţi. Răspunsurile liturgice au fost date de corul bisericii, informează Mitropolia Ardealului.

În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit preot pe diaconul Tudorel Cosmin Ticușan.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului le‑a vorbit credincioșilor despre lucrarea săvârşită de Înaintemergătorul Mântuitorului Iisus Hristos.

„În calendarul nostru este menționată astăzi sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, însemnând că soborul credincioșilor, care suntem noi, suntem chemați astăzi în mod special să‑l prăznuim, să‑l cinstim pe cel prin care s‑a realizat minunea din ziua Botezului Mântuitorului Iisus Hristos. De aceea, Evanghelia care a fost rânduită astăzi ne edifică în acest sens şi prezintă mărturia pe care o aduce Sfântul Ioan Botezătorul despre Mântuitorul Hristos, el fiind Înaintemergătorul Domnului, ultimul dintre proroci și, după cum Mântuitorul a afirmat, și cel mai mare dintre proroci. Despre el a spus Mântuitorul: «Este cel mai ales bărbat născut din femeie». (...) Sfântul Ioan Botezătorul a fost, deci, pregătitorul venirii Mântuitorului Iisus Hristos şi pregătirea aceasta a făcut‑o întâi de toate prin cuvântul lui, apoi prin viața lui spirituală deosebită şi asceza nemaiîntâlnită. Deci, tot ceea ce el făcea și împlinea nu era altceva decât o rânduială a lui Dumnezeu pentru ca el să ducă cuvântul acesta de chemare către pocăință. Predica sa începea cu aceste cuvinte: «S‑a apropiat Împărăția cerurilor, pocăiți‑vă!»”, a subliniat ierarhul.

Pr. Nicolae Cătălin Mirişan de la Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” şi inspectorul eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului a mulțumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru binecuvântarea arhierească adusă la început de an în comunitate credincioşilor din cele două parohii arondate lăcaşului de cult şi i‑a oferit în semn de recunoştinţă şi prețuire o icoană a Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu le‑a transmis celor ce poartă numele Sfântului Proroc Ioan Botezătorul urări de sănătate, bucurie şi spor duhovnicesc.