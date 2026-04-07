Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfântul Maslu la Spitalul de Urgență din Roman

Sfântul Maslu la Spitalul de Urgență din Roman

Un articol de: Gheorghe Negru - 07 Aprilie 2026

Astăzi, 7 aprilie 2026, de Ziua Mondială a Sănătății, la Spitalul Municipal de Urgență din Roman, județul Neamț, a avut loc un moment de aleasă trăire duhovnicească prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu pentru pacienții internați și pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în această instituție. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, înconjurat de un sobor de preoți de caritate din care a făcut parte și pr. Ilarion Mâță, consilier la Sectorul social‑filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

De asemenea, a fost oficiată și slujba Parastasului, fiind pomeniți slujitorii capelei spitalului trecuți la Domnul, pacienții care și‑au încheiat viața pe paturile acestei instituții, precum și cadrele medicale trecute la cele veșnice.

La final, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, împreună cu preoții slujitori, a vizitat saloanele spitalului, oferind pacienților daruri simbolice - icoane și cărți de rugăciune - și cuvinte de mângâiere, aducând dragoste și nădejde în sufletele celor încercați de boală.

Această lucrare filantropică și misionară se înscrie în calendarul activităților desfășurate în cadrul proiectului „Familia - Izvor de viață, iubire și înnoire a lumii”, și dedicat Anului omagial 2026 în Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

 

