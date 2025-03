Sfântul Sinod l-a ales pe noul Episcop al Sălajului

Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a născut la 13 februarie 1984 în orașul Abrud, județul Alba, ca al doilea copil al preotului Ioan Vesa şi al prezbiterei Elena-Mărioara. A urmat cursurile Seminarului Teologic „Mitropolit Simeon Ștefan” din Alba Iulia în perioada 1999-2004. După terminarea studiilor seminariale a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, absolvind cursurile de licenţă (2004-2008) şi un program de master (2008-2010) sub coordonarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Andrei. În timpul cursurilor universitare a ocupat postul de redactor la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei. În perioada 2009-2011 a urmat al doilea program de master, la Institutul Ecumenic de la Bossey, Elveția, finalizat cu o disertație dedicată spiritualității ortodoxe și rolului său în dialogul ecumenic, sub coordonarea părintelui prof. dr. Ioan Sauca. În 2013 a obţinut titlul de doctor în teologie cu calificativul „summa cum laude” la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu o lucrare despre mistica Sfântului Isaac Sirul. În anul 2016 a obţinut titlul de doctor în studii istorice şi istorico-religioase la Universitatea din Padova, Italia, sub coordonarea profesorului dr. Paolo Bettiolo. În anul 2012 a fost numit secretar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, activitate pe care a desfășurat-o până în luna februarie a anului 2020. În 2014 a devenit cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, la Catedra de spiritualitate, fiind în prezent conferențiar universitar. La 17 ianuarie 2015 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Nicula, județul Cluj. La 24 ianuarie a fost hirotonit ierodiacon, iar la 30 ianuarie ieromonah pe seama Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. La 1 ianuarie 2016 a fost ridicat la rangul de protosinghel, iar la 25 decembrie 2017 a fost hirotesit arhimandrit. În cadrul ședinței de lucru a Sfântului Sinod din data de 13 februarie 2020, a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, cu titulatura „Bistriţeanul”. Preasfinția Sa este autorul a cinci volume dedicate spiritualității siriace și a două mici volume de eseuri dedicate personalităților duhovnicești contemporane. În ce privește cercetarea academică, a publicat peste 50 de articole științifice în reviste sau volume colective, în țară și străinătate, atât în limba română, cât și în limbile engleză, respectiv italiană, și a participat la peste 50 de simpozioane naționale și internaționale, în Europa şi Asia. (diac. Emilian Apostolescu)