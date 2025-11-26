Sfântul Stelian cinstit la biserica Spitalului „Marie Curie” din București

Biserica din curtea Spitalului de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București și‑a sărbătorit astăzi, 26 noiembrie, hramul închinat Sfântului Stelian Paflagonul, ocrotitorul copiilor. Cu această ocazie, racla ce adăpostește un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, aflată în patrimoniul Mănăstirii Cernica, a fost adusă spre închinare de părintele arhimandrit Vasile Pârjol, starețul obștii monahale, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

Programul liturgic a început la ora 8:00 cu slujba Acatistului Sfântului Stelian, urmată de Utrenie și de Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți, sub protia părintelui arhimandrit Vasile Pârjol. La Sfânta Liturghie au participat angajaţi ai instituţiei medicale, părinţi ai căror copii sunt internaţi aici, dar şi credincioşi din parohii bucureştene.

Părintele stareț Vasile Pârjol a evidențiat lucrarea Sfântului Ierarh Calinic și apropierea sa de cei care îi cer ajutorul în rugăciune: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am venit astăzi la acest vestit spital, care aduce atâta alinare și mângâiere familiilor greu încercate, care au copii bolnavi. În această capelă aflată sub ocrotirea Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor, ne amintim și de faptul că acest spital este cunoscut și datorită doctorului chirurg Alexandru Pesamosca, pentru dăruirea extraordinară pe care a avut‑o, el închinându‑și întreaga viață pentru a aduce bucurie copiilor și familiilor acestora. Sfinții sunt mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru cei aflați în suferință. Am primit mărturia unui credincios a cărui soră l‑a visat pe Sfântul Calinic înainte de o intervenție chirurgicală, văzându‑l ca pe un doctor care îl ocrotea, deși tânărul nu spusese nimănui că urma să fie operat. Astfel de momente arată cât de minunat lucrează Dumnezeu prin sfinții săi, iar Sfântul Calinic aduce și astăzi alinare celor ce se roagă cu credință la sfintele sale moaște”.

De asemenea, părintele Cristian Popa, preot de caritate la capela Spitalului „Marie Curie”, a evidențiat că sărbătoarea este un prilej de bucurie duhovnicească pentru pacienți și aparținătorii lor.

La finalul slujbei, a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru cadrele medicale, pentru copiii și pentru regretatul chirurg Alexandru Pesamosca, trecuți la Domnul.