Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfântul Teodor Tiron cinstit la o biserică din Mehedinți

Sfântul Teodor Tiron cinstit la o biserică din Mehedinți

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 19 Feb 2026

Credincioșii Parohiei Obârșia-Cloșani din Protopopiatul Baia de Aramă, județul Mehedinți, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul acestei biserici mehedințene.

Marți, 17 februarie, la primele ore ale dimineții, numeroși enoriași îmbrăcați în straie populare l-au întâmpinat pe ierarhul locului, care a săvârșit Sfânta Liturghie de hram înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim le-a vorbit celor de față despre bucuria sărbătoririi hramului sfântului lăcaș şi despre viața Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, ostaș în armata romană care a pătimit pentru mărturisirea lui Hristos la începutul secolului al 4-lea, în anul 306. După cuvântul de învățătură, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroul Tudor Vladimirescu și pentru pandurii săi.

La final, părintele protopop Vasile Ganțu i-a mulţumit Preasfinției Sale pentru slujire și binecuvântare. De asemenea, părintele paroh Victor Muscalu și-a exprimat recunoștința față de ierarhul locului, dar și față de slujitorii și credincioșii veniți în număr mare pentru a-l cinsti pe ocrotitorul parohiei, se arată pe site-ul episcopiaseverinului.ro. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri