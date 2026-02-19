Sfântul Teodor Tiron cinstit la o biserică din Mehedinți

Credincioșii Parohiei Obârșia-Cloșani din Protopopiatul Baia de Aramă, județul Mehedinți, au avut bucuria de a-l primi în mijlocul lor pe Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, în ziua de prăznuire a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron, ocrotitorul acestei biserici mehedințene.

Marți, 17 februarie, la primele ore ale dimineții, numeroși enoriași îmbrăcați în straie populare l-au întâmpinat pe ierarhul locului, care a săvârșit Sfânta Liturghie de hram înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură rostit la momentul rânduit, Preasfințitul Părinte Episcop Nicodim le-a vorbit celor de față despre bucuria sărbătoririi hramului sfântului lăcaș şi despre viața Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron, ostaș în armata romană care a pătimit pentru mărturisirea lui Hristos la începutul secolului al 4-lea, în anul 306. După cuvântul de învățătură, a fost săvârșită o slujbă de pomenire pentru eroul Tudor Vladimirescu și pentru pandurii săi.

La final, părintele protopop Vasile Ganțu i-a mulţumit Preasfinției Sale pentru slujire și binecuvântare. De asemenea, părintele paroh Victor Muscalu și-a exprimat recunoștința față de ierarhul locului, dar și față de slujitorii și credincioșii veniți în număr mare pentru a-l cinsti pe ocrotitorul parohiei, se arată pe site-ul episcopiaseverinului.ro.