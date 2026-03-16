Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Sfințire de capelă la Parohiei Țerova din Banat

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 16 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a fost duminică, 15 martie, în mijlocul  credincioșilor Parohiei Țerova din Protopopiatul Reșița, județul Caraș-Severin. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica parohială „Pogorârea Sfântului Duh”, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului.

După Sfânta Liturghie, Părintele Episcop Lucian a sfințit și capela mortuară ce a fost ridicată în curtea bisericii și i‑a dat hramul „Învierea lui Lazăr”. Au participat la sfintele slujbe autorități locale și numeroși credincioși din comunitate. „Am binecuvântat osteneala credincioșilor și a părintelui paroh Florin Hotea, pentru că în ultimii ani, aici, lângă biserică, s‑a ridicat și în această primăvară s‑a finalizat o capelă mortuară. Credincioșii de aici s‑au mobilizat și au înfrumusețat atât interiorul bisericii, cât și această capelă mortuară pe care astăzi am sfințit‑o”, a subliniat ierarhul.

Făcând referire la Evanghelia duminicii, Episcopul Caransebeșului a spus că trebuie să ne purtăm crucea cu responsabilitate: „Suntem chemați să ne răstignim patimile și poftele, să ne lepădăm de păcate, de poftele egoiste și de tot ceea ce înseamnă răutate și neascultare față de Dumnezeu”.

La final, Preasfinția Sa a oferit diplome de recunoștință tuturor celor ce au contribuit la ridicarea capelei, dar și la îngrijirea sfântului lăcaș din Țerova. Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” - Ţerova a fost ridicată în anul 1878.

Citeşte mai multe despre:   sfintire
