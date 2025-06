Sfințirea bisericii Parohiei Parc Ghencea din Capitală

Numeroși credincioși au participat în Duminica a 3‑a după Rusalii, când au fost pomeniţi şi Sfinții Apostoli Petru și Pavel, la sfințirea bisericii Parohiei Parc Ghencea, din Protoieria Sector 6 Capitală. Lăcaşul este -închinat Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, Sfântului Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, și Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare, Episcopul Alexandriei. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi.

Printre clericii care s‑au rugat împreună cu ierarhul s‑au numărat părintele Michael Tița, vicar administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor; protos. Augustin Coman, consilier patriarhal; pr. Liviu Constantin Nechita, consilier patriarhal; pr. Valentin Fătu, consilier patriarhal; pr. Costin Spiridon, consilier patriarhal; pr. Remus Marian, consilier patriarhal; pr. Codruț Marian Toader, inspector eparhial; pr. Mihai Constantin Mușat, parohul sfântului lăcaș.

După momentul târnosirii, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul a subliniat importanța celor trei hramuri ale parohiei bucureștene: „Sunt trei hramuri cu o foarte mare rezonanță în sufletele credincioșilor, deoarece ne punem sub ocrotirea sfinților îngeri, pentru că ei sunt slujitori oamenilor care se încred în Dumnezeu. În acest an, în care sărbătorim 1.700 de ani de la Niceea, celelalte două hramuri au o importanță mult mai copleșitoare, deoarece Sfântul Spiridon a participat la acest Sfânt Sinod și lui îi aparține momentul în care, pentru a-l convinge pe ereticul Arie să se lepede de învățăturile sale greșite, luând o cărămidă, la rugăciunile sale, aceasta s‑a desfăcut în elementele din care a fost alcătuită: apa a căzut pe pământ, lutul a rămas în mână, iar focul s‑a ridicat. El a spus că aceste trei elemente, deși sunt diferite, fiecare are propriile atribute şi totuși realizează împreună o singură realitate a cărămizii. Făcând o analogie, aşa este și adevărul credinței creștine, adică este un singur Dumnezeu întreit în Persoane: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. De asemenea, la acest sinod a participat și Sfântul Atanasie cel Mare, care în acel moment era diaconul Episcopului Alexandru al Alexandriei, dar care de 17 veacuri este recunoscut drept teologul acestui sinod, deoarece a avut un rol de frunte în stabilirea doctrinei despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu desăvârșit și Om desăvârșit”.

La finalul Sfintei Liturghii, Episcopul‑vicar patriarhal a oferit diplome, ordine și distincții din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia târnosirii bise­ricii parohiale și a binecuvântării lucrărilor realizate la ansamblul parohial din cartierul Ghencea: Ordinul „Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur” pentru preoții Mihai Constantin Mușat și Ștefan Stanciu; Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhie părintelui Ion Dincă, părintelui Mihail Gheorghe, părintelui Valentin Rusu, părintelui Paul Mușescu; Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” părintelui Ștefan Mușat; rangul de iconom stravrofor părintelui Ciprian Mușat; Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea” pentru mireni lui Lazăr Popescu; Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni lui Grigore Gheorghe; Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru mireni lui Nicolae Văcăroiu și lui Edmond Braun; Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Mariei Ardelean și lui Vasile Dumitru; Distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, Consiliului parohial al Parohiei Parc Ghencea; Distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului Comitetului parohial al parohiei.

Părintele paroh Mihai Mușat a transmis mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea și grija acordată parohiei bucureștene, precum şi Preasfinţitului Părinte Varlaam Ploieşteanul pentru slujbele săvârşite în mijlocul comunităţii parohiale şi tuturor ctitorilor care au contribuit la desăvârșirea lucrărilor de consolidare a sfântului lăcaș.