Sfințirea bisericii Parohiei Sacu din Banatul Montan

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat duminică, 26 aprilie, pe credincioșii Parohiei Sacu din Protopopiatul Caransebeș, județul Caraș-Severin. Ierarhul a pecetluit Sfânta Masă, întrucât în ultima perioadă s‑a lucrat la înfrumusețarea sfântului lăcaș, în special la Sfântul Jertfelnic, care a fost placat cu granit. Părintele Episcop a săvârșit slujba de sfințire, a binecuvântat și o cruce ce va fi amplasată pe sfânta biserică, după care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

La acest moment istoric din viața parohiei, au participat autorități locale și numeroși credincioși, printre care copii și tineri îmbrăcați în port popular. Pentru frumoasa activitate pe care au desfășurat‑o, părintele paroh Cristian Guran împreună cu ctitorii și binefăcătorii au primit diplome de recunoștință. De asemenea, în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, a fost evidențiată o familie din această parohie, care a primit mai multe daruri.

Tot în această zi, Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a primit titlul de cetățean de onoare al comunei Sacu.

„Credincioșii de aici sunt foarte receptivi și spunea părintele paroh Cristian Guran că au lucrat foarte mult în ultima vreme, nu numai la biserica de zid, împodobită și înfrumusețată, ci au lucrat și la biserica vie, și se vede, pentru că acești credincioși sunt frumoși din punct de vedere spiritual, sunt activi, inimoși și foarte atașați de valorile moralei creștine și de sfintele slujbe”, a subliniat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

Biserica din Parohia Sacu, cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, a fost ridicată în anul 1839 și a fost sfințită prima dată de Episcopul Caransebeșului Miron Cristea, în 19 septembrie 1910, iar la 7 ianuarie 1943, Episcopul Veniamin Nistor a târnosit sfântul lăcaș.