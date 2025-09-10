Sfințiri în parohia bihoreană Roșia

La sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a săvârșit slujba de sfințire a lucrărilor exterioare de înfrumusețare a bisericii parohiale din Parohia Roșia, Protopopiatul Beiuș, şi a săvârşit Sfânta Liturghie, cu prilejul împlinirii a 130 de ani de la construirea lăcașului de închinare.

Ierarhul a rostit un cuvânt de folos duhovnicesc despre rostul sărbătorii Naşterii Domnului în iconomia mântuirii, evidențiind legătura tainică dintre începutul vieții pământești a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și lucrarea mântuitoare a Fiului lui Dumnezeu în lume.

„Creatorul nostru, Creatorul timpului și, implicit, al istoriei nu îl lasă pe om în moarte. Creatorul lumii și al omului, Creatorul îngerilor și al stelelor, a toată suflarea, Se smerește pe Sine - cum am auzit în pericopa Apostolului zilei -, Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul Cel veșnic al lui Dumnezeu‑Tatăl vine și Se face Om. Creatorul vine să Se unească cu creatura, cu Creația Sa, cu omul și Se face om. (...) Văzând curăția Mariei și pregătind‑o ca Vas ales, pentru ca din ea să Se întrupeze Fiul Său, Hristosul Care ne aduce mântuirea în dar, Dumnezeu trimite la Fecioara pe Arhanghelul Gavriil. El îi vestește că va naște Fiu. Și Fecioara, deși logodită, dar fecioară, știe că nu se poate una ca aceasta, de vreme ce ea nu știa de bărbat. Și Îngerul îi spune că Puterea Celui Preaînalt o va umbri și Cel Care Se va naște din ea este Fiul Celui Preaînalt. Din Maria, Fecioara Curată, Se înomenește, Se întrupează și Se naște Hristosul lui Dumnezeu, Care vine în lume nu ca să guverneze peste lume cum guvernează puternicii, acaparând putere și tot mai multă putere, ci vine ca să Se sacrifice; ceea ce conducătorii creștini au înțeles dintotdeauna, că doar așa pot conduce în numele Domnului: doar dacă ei înșiși se sacrifică”, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Sofronie.

În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotesit pe pr. paroh Dorel Haiduc întru iconom‑stavrofor.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Sofronie i‑a felicitat pe cei care slujesc și se roagă în istorica parohie a Roșiei, apreciind frumoasa misiune pe care o împlinesc în această vatră de credință și cultură. De asemenea, a evocat vrednicia înaintașilor acestei comunități puternice, care au știut să păstreze cu demnitate identitatea și credința strămoșească.