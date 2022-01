Simpozion dedicat Mitropolitului Anastasie Crimca la Mănăstirea Dragomirna

Mănăstirea Dragomirna, lăcaşul iubit al vlădicii Anastasie Crimca, a marcat miercuri, 19 ianuarie 2022, împlinirea a 420 de ani de la întemeierea așezământului monahal și 393 de ani de la mutarea în veșnicie a vrednicului Mitropolit al Moldovei, printr‑o serie de manifestări culturale. Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a avut loc Simpozionul „Anastasie Crimca - Ctitor și părinte filocalic”.

Prezentarea lucrărilor științifice a fost precedată de săvârșirea Sfintei Liturghii în paraclisul mănăstirii cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, răspunsurile liturgice fiind date de Corul „Crinii Țarinii” al Mănăstirii Dragomirna.

Evenimentul, moderat de arhidiaconul Vasile M. Demciuc, consilier în cadrul Sectorului monumente, Ppatrimoniu și arhitectură bisericească, a fost transmis live.

Lucrările simpozionului au debutat cu prezentarea arheologului Ștefan Dejan, despre Biserica „Sfinții Enoh, Ilie și Ioan Teologul” a Mănăstirii Dragomirna. Mica biserică a Dragomirnei, prin strădania Mitropolitului Anastasie Crimca, este imortalizată în miniatura Tetraevanghelului dăruit mănăstirii; astfel, avem una din rarele imagini de la începutul existenței sale, importantă pentru a observa prefacerile suferite în timp.

Lucrarea „Imaginea primei biserici de la Dragomirna în ilustrația de manuscris și fotografie”, susținută de monahia Taisia Păun, a adus în atenția privitorilor o scurtă incursiune, cu ajutorul imaginilor, în istoria celui dintâi lăcaș de cult al Dragomirnei.

Cea de‑a treia comunicare, „Relația imagine - text în cazul instrumentelor muzicale miniate în Psaltirea din 1616, de la Mănăstirea Dragomirna”, a fost prezentată de teologul Eduard Rusu, artist liric la Opera Națională din Iași. Lucrarea și‑a propus să evidențieze echilibrul dintre imagine și text în cazul Psaltirii, subliniind nivelul artistic și tehnic ridicat al autorilor miniaturilor, precum și nivelul artelor practicate în Moldova la început de secol XVII.

Monahia Agata Cojocaru a vorbit despre „Sfânta Împărtășanie, centrul vieții liturgice, în atenția Mitropolitului Anastasie Crimca”, raportându‑se la pictura bisericii mari a Dragomirnei.

Sesiunea de comunicări a continuat cu lucrarea prof. univ. Olimpia Mitric, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, „Un text astrologic de prevestire în Biblioteca Mănăstirii Dragomirna (secolul al XVII‑lea)”, în cadrul căreia au fost prezentate particularități ale „Coliadnicului”, apocrif provenit din Orient, din categoria literaturii astrologice de prevestire.

Participarea internațională în cadrul simpozionului a fost marcată de Yevgeniya Ignatenko, cadru didactic la „Academia Națională de Muzică” din Ucraina, cu prelegerea intitulată „Kallistratʼs Greek Oktoechos of 1769: For those who want to learn Greek chant in the Dragomirna Monastery”.

Profesor în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, istoricul Ștefan Sorin Gorovei a răspuns întrebării: „Mitropolitul Anastasie Crimca și Arhiepiscopia de Ohrida?”, prezentând numeroase argumente bazate pe izvoare istorice scrise, pentru a sublinia faptul că informațiile transmise prin tradiție nu prezintă întotdeauna adevărul, concluzia fiind că Anastasia Crimca nu a avut nici o legătură cu Arhiepiscopia de Ohrida pe vremea când a fost Mitropolit al Moldovei.

Arheologul Voica Maria Pușcașu a susținut prelegerea intitulată „Comentarii și observații privind rezultatele cercetărilor efectuate de arheologul Vlad Zirra în anul 1963 la Mănăstirea Dragomirna”.

Sesiunea de comunicări s‑a încheiat cu lucrarea „Cimitirul Mănăstirii Dragomirna în ilustrații, documente de arhivă și lespezi de piatră”, prezentată de stavrofora Maria Magdalena Gherghina, stareța Mănăstirii Dragomirna.

După încheierea sesiunii de comunicări, a fost săvârșită slujba Parastasului pentru Mitropolitul Anastasie Crimca, la mormântul său din biserica mare a mănăstirii.

Cei prezenți au participat la lansarea cărții „Anastasie Crimca, un mitropolit înțelept”, una dintre cele mai recente apariții ale Editurii Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și au vizitat expoziția cu facsimile după manuscrisele scriptoriului de la Dragomirna, deschisă cu prilejul împlinirii a 420 de ani de la întemeierea mănăstirii.