Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Simpozion Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) la Alba Iulia

Simpozion Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) la Alba Iulia

Galerie foto (12) Galerie foto (12) Știri
Un articol de: Pr. Oliviu Botoi - 06 Mai 2026

Simpozionul Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA), ediția a XXV‑a, a avut loc în perioada 3‑5 mai. Lucrările manifestării au fost deschise luni, 4 mai, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, prin slujba de Te‑Deum, moment urmat de salutul oficialităților și de sesiunea plenară de comunicări științifice.

În perioada 3‑5 mai 2026, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, are loc cea de‑a XXV‑a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA). Evenimentul, desfășurat sub genericul „Parenting, gen și identitate creștină într‑o lume în schimbare”, se înscrie în tematica anului 2026, declarat în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine”. Simpozionul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Alba.

Simpozionul a reunit nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul disciplinelor socio‑umane. Invitatul special al ediției din acest an a fost prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea „Wake Forest” (SUA), o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii cercetării biomedicale și filosofiei morale.

Lucrările au fost deschise luni, 4 mai, prin săvârşirea slujbei de Te‑Deum de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă. La ceremonie au luat parte Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea „Wake Forest” (SUA), prof. univ. dr. Tamas‑Szora Attila, președintele Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, invitați din țară și din afara granițelor.

În continuare, în Aula „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta facultății, s‑a derulat sesiunea de deschidere, urmată de sesiunea plenară a comunicărilor științifice. În a doua parte a zilei au avut loc prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru. Referatele au fost prezentate în cadrul celor două paneluri tematice: (1) „Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi”; (2) „Mărturia creștină creativă: muzica sacră, cinematografia și arta într‑o lume a schimbării”.

Lucrările simpozionului au continuat marți, 5 mai, iar în cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis a primit titlul de doctor honoris causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă.

 

Citeşte mai multe despre:   simpozion  -   IPS Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   PS Benedict, Episcopul Sălajului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri