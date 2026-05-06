Simpozion Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA) la Alba Iulia

În perioada 3‑5 mai 2026, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, are loc cea de‑a XXV‑a ediție a Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă (ISSTA). Evenimentul, desfășurat sub genericul „Parenting, gen și identitate creștină într‑o lume în schimbare”, se înscrie în tematica anului 2026, declarat în Patriarhia Română ca „Anul omagial al pastorației familiei creștine”. Simpozionul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB), în parteneriat cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Alba Iuliei, Secretariatul de Stat pentru Culte și Consiliul Județean Alba.

Simpozionul a reunit nume importante din țară și din străinătate, atât din cadrul cercetării teologice, cât și din domeniul disciplinelor socio‑umane. Invitatul special al ediției din acest an a fost prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea „Wake Forest” (SUA), o personalitate de referință în domeniul bioeticii, eticii cercetării biomedicale și filosofiei morale.

Lucrările au fost deschise luni, 4 mai, prin săvârşirea slujbei de Te‑Deum de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, în Paraclisul „Sfinții Trei Ierarhi” din incinta Facultății de Teologie Ortodoxă. La ceremonie au luat parte Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis, de la Universitatea „Wake Forest” (SUA), prof. univ. dr. Tamas‑Szora Attila, președintele Senatului Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, arhid. conf. univ. dr. Răzvan Brudiu, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, invitați din țară și din afara granițelor.

În continuare, în Aula „Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae” din incinta facultății, s‑a derulat sesiunea de deschidere, urmată de sesiunea plenară a comunicărilor științifice. În a doua parte a zilei au avut loc prezentările lucrărilor pe ateliere de lucru. Referatele au fost prezentate în cadrul celor două paneluri tematice: (1) „Perspectiva creștină asupra genului și a vieții de familie astăzi”; (2) „Mărturia creștină creativă: muzica sacră, cinematografia și arta într‑o lume a schimbării”.

Lucrările simpozionului au continuat marți, 5 mai, iar în cadrul evenimentului, prof. univ. dr. Ana Lucia Smith Iltis a primit titlul de doctor honoris causa al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, la propunerea Facultății de Teologie Ortodoxă.