Simpozion internațional dedicat Sinodului I Ecumenic la Craiova

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, marți, 21 octombrie, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova au debutat lucrările Simpozionului internațional cu tema „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) - perspective sincronice și diacronice”, organizat de Arhiepiscopia Craiovei și Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității din Craiova.

Această manifestare academică a reunit personalități din mediul universitar și bisericesc, din țară și din străinătate, interesate de rolul Sinodului I Ecumenic în configurarea identității creștine şi europene.

Deschiderea oficială a fost moderată de pr. conf. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova. Cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a fost transmis de pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu, iar cuvântul Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a fost transmis de pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial.

De asemenea, au luat cuvântul prof. dr. Sorin Damean, decanul Facultății de Științe Sociale a Universității din Craiova, care a subliniat importanța colaborării interdisciplinare în cercetarea teologică și istorică, precum și alți invitați din mediul academic și cultural local.

Momentul inaugural a fost încununat de o recunoaștere simbolică: Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova, dirijat de pr. lect. dr. Adrian Maziliţa şi de arhid. lect. dr. Victor Şapcă, a fost distins pentru obținerea premiului al II‑lea la Concursul Național de Muzică Bisericească „Lăudați pe Domnul!”, ediția a XVII‑a (2025).

Prima parte a lucrărilor a inclus două conferințe inaugurale de înaltă ținută academică. Pr. prof. dr. Constantin Pătuleanu (Universitatea din București) a prezentat tema „Hristologia și pnevmatologia Sfântului Atanasie cel Mare, reflectate în epistolele către episcopul Serapion de Thmuis”, subliniind continuitatea gândirii teologice niceene în definirea dogmelor trinitare. Prof. dr. Bernard Callebat (Université Catholique de Toulouse, Franța) a susținut prelegerea „Problema stabilității oficiului episcopal la Sinodul de la Niceea și receptarea sa în colecțiile canonice din Evul Mediu timpuriu”, analizând impactul normativ și ecleziologic al canonului 4 niceean. Moderatorul conferințelor inaugurale a fost pr. conf. dr. Iulian Mihai Constantinescu, directorul Departamentului de Teologie Ortodoxă al Universității din Craiova.

Lucrările au continuat cu sesiunea 1, desfășurată în paralel pe două direcții tematice: Teologie și Artă sacră.

În Sala de conferințe a facultății, sesiunea teologică a reunit contribuții internaționale semnificative: pr. prof. Jaroslav Brož (Charles University, Praga), pr. prof. Kurian Kachappilly (Christ University, Bangalore, India), pr. prof. Matteo Potoczny (Université d’Opole, Polonia), pr. prof. dr. Ioan Moldoveanu (Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București). În paralel, la Muzeul „Sfântul Nicodim”, a avut loc workshopul „Imagine și dogmă: tradiție și continuitate în arta creștină”, care a adus în atenție perspective interdisciplinare asupra raportului dintre teologie, simbol și expresie artistică. Au prezentat: lect. dr. Teodora Necula (Centrul Universitar Pitești - Universitatea Politehnica București), restaurator drd. Laura Avramescu (SC Ars Restitutio SRL), pr. dr. Adrian Lupu (Arhiepiscopia Craiovei).

După vernisajul expoziției de icoane și pauza de prânz, după‑amiaza a fost dedicată tinerilor cercetători. Două ateliere distincte - unul pentru studenți și altul pentru doctoranzi - au abordat teme legate de actualitatea teologică a Sinodului I Ecumenic și de influența acestuia asupra spiritualității contemporane. Activitățile au fost coordonate de cadre didactice ale Facultății de Teologie din Craiova, oferind un cadru formativ de dialog și reflecție.

Începând cu ora 15:30, a avut loc Sesiunea a 2‑a a lucrărilor, desfășurată atât în Sala de conferințe, cât și în spațiul muzeal. Comunicările au explorat teme diverse, de la teologia trinitară și antropologia patristică până la reprezentarea iconografică a Sinodului de la Niceea în pictura murală și în iconostasele postbizantine.

La aceste sesiuni au mai participat conf. dr. Adriana‑Gabriela Mardale, conf. dr. Alexandrina Bădescu, pr. prof. dr. Ion Popescu, dr. Adrian Marinescu, pr. prof. dr. Ovidiu Panaite, pr. lect. dr. Radu Tascovici, pr. lect. dr. Gabriel Basa, dr. Luminița Dana Postolache, Ioan Darida și lect. dr. Irina Sava.

Prima zi s‑a încheiat cu o vizită ghidată la două biserici reprezentative ale Craiovei - Biserica „Madona Dudu” și Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”.

Miercuri, 22 octombrie, au continuat lucrările Simpozionului internațional „Paradigma creștină a unei Europe unite. Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) - perspective sincronice și diacronice”.

Sesiunea a 3‑a evenimentului academic a debutat la ora 9:30, cu o conferință a părintelui decan, pr. conf. dr. Adrian Ivan, „Cateheza baptismală în primele veacuri creștine - perspective anagogice și mistagogice”, o prelegere care a evidențiat importanța catehezei baptismale. Au mai prezentat referate pr. prof. dr. Picu Ocoleanu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova; pr. prof. dr. Lucian Petroaia, de la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie, Galați; pr. prof. dr. Adrian Paul, Facultatea de Litere (Departamentul de Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul”, Baia Mare); pr. dr. Adrian Vasilache, Landshut, Univ. Eichstätt, Germania.

Sesiunea a 4‑a fost dedicată Dreptului canonic al Bisericii Ortodoxe și Istoriei bisericești și i‑a avut ca invitați pe pr. conf. dr. Cosmin Panțuru de la Facultatea de Litere, Istorie, Filosofie și Teologie, Timișoara; pr. conf. dr. Cosmin Santi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Târgoviște; pr. lect. dr. Emanuel Tăvală de la Facultatea de Drept, Sibiu.

În această sesiune a conferențiat și pr. conf. dr. Iulian Mihai Constantinescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, cu tema „De la Niceea I (325) la conștiința sinodală a Bisericii Ortodoxe astăzi. Sinodalitate și dialog interortodox”. Părintele conf. dr. Sergiu Grigore Popescu de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova a vorbit despre „Manuscrise patristice cu conținut hrisostomic care au circulat în Țara Românească în general și în Oltenia în special, din zorii creștinismului și până la sfârșitul secolului al XVI‑lea”. Au avut loc dezbateri, comentarii, întrebări și răspunsuri din partea conferențiarilor.

A continuat susținerea lucrărilor doctoranzilor în cadrul workshopului „Valoarea dogmatică, patristică și liturgică a Sinodului I Ecumenic de la Niceea (325)”, sub coordonarea pr. conf. dr. Constantin Băjău și a pr. dr. Adrian Lupu. Studenții de la Teologie Pastorală au avut un workshop cu tema „Paradigma creștină a unei Europe unite Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) - perspective sincronice și diacronice”, coordonați de pr. lect. dr. Ion Reșceanu și de pr. lect. dr. Mădălin Petre.

Sesiunea a 5‑a debutat cu o conferință care s‑a bucurat de succes din partea auditoriului, a părintelui prodecan, pr. lect. dr. Mihai Ciurea, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova, „Martyria: Hristologie și pnevmatologie în teologia Noului Testament”. În continuare, au prezentat ultimele conferințe pr. lect. dr. Ion Reșceanu, pr. lect. dr. Ion Sorin Bora și lect. dr. Ana Ocoleanu.

Lucrările Simpozionului internațional au cuprins şi secțiunea dedicată Artei sacre, în cadrul căreia au fost susținute comunicări științifice de către profesori și cercetători din țară și din străinătate, care au abordat tematica Sinodului I Ecumenic de la Niceea din perspectivă iconografică, artistică și teologică. Au prezentat prof. dr. Mariyan Stoyadinov, Faculty of Orthodox Theology, St. Cyril and Methodius University, Veliko Tarnovo; prof. assoc. Dr. Katya Stoyadinov, prof. assoc. Dr. Gergana Ivanova Ilieva, din cadrul aceleiași facultăți.

De asemenea, au mai prezentat: lect. dr. Constantin Cezar‑Cătălin Băluț, prof. asoc. dr. Lăcrămioara Anton, lect. dr. Gabriel Giodea, conf. dr. Adriana‑Gabriela Mardale, pr. asist. dr. Constantin Semenov, asist. dr. Robert Ecle.

Seara, la ora 17:30, s‑au prezentat concluziile Simpozionului internațional.

Lucrările au continuat joi cu sesiunea dedicată Filosofiei creștine, tema fiind „Europa: Creștinism și geopolitică astăzi”.