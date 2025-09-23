Simpozion național la Mănăstirea Tismana din Gorj

Data: 23 Septembrie 2025

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în perioada 19‑20 septembrie, la Mănăstirea Tismana, județul Gorj, a avut loc Simpozionul național „Mărturisitori ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul XX: Sfântul Cuvios Gherasim Iscu și Mănăstirea Tismana în perioada comunistă”. Evenimentul s‑a înscris în programul evenimentelor organizate cu prilejul proclamării locale a canonizării Sfântului Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana, duminică, 21 septembrie, conform mitropoliaolteniei.ro.

La festivitatea de deschidere a simpozionului, vineri, 19 septembrie, au luat cuvântul părintele arhim. Ioachim Pârvulescu, stareţul Mănăstirii Lainici; pr. conf. univ. dr. Adrian Ivan, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Craiova; pr. lect. univ. dr. Mihai Ciurea, prodecanul instituţiei; şi pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial, care a transmis cuvântul de bun-venit din partea Părintelui Mitropolit Irineu.

În cadrul sesiunilor de comunicări științifice au fost susținute referate despre viața și mărturia Sfântului Gherasim Iscu, despre suferințele clerului ortodox în timpul regimului comunist și despre locul jertfei martirilor în conștiința Bisericii și a neamului românesc.

Un moment important al simpozionului l‑a constituit lansarea a două volume dedicate Sfântului Gherasim: „Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana: isihast și mărturisitor” (Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2024), autor pr. dr. Sorin‑Grigore Vulcănescu; „Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim Iscu - vrednic urmaș al Sfântului Nicodim de la Tismana” (Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2025), volum colectiv coordonat de pr. dr. Sorin‑Grigore Vulcănescu și dr. Alin Mureșan.

Sâmbătă, 20 septembrie, la simpozionul național de la Mănăstirea Tismana a participat Înaltpreasfințitul Părintele Mitropolit Irineu, care a vorbit despre simpozion şi despre viaţa isihastă încununată de mucenicie a Sfântului Cuvios Gherasim de la Tismana. „Acest simpozion pune în evidență viața, activitatea și sfârșitul mucenicesc al Sfântului Mărturisitor Gherasim de la Tismana. În primul rând, el și‑a făcut trecerea prin lumea aceasta într‑un timp extrem de controversat și extrem de greu și a dăruit tot ceea ce a fost mai bun în viața lui ca monah, apoi ca stareț al acestei mănăstiri, apoi ca mărturisitor în temnițele comuniste. A vorbi despre Sfântul Gherasim este un lucru duhovnicesc, un lucru de suflet, mai mult decât istoric. Firește, el este un om al timpului său, care a cunoscut greutățile poporului român, care a cunoscut greutățile Bisericii, ale monahismului, ale preoților. Începuse perioada de prigoană, iar oamenii nu știau încă în ce direcție să meargă. Unii dintre ei, care erau mai râvnitori și mai zeloși, se gândeau că se va reveni la vechea formă de libertate și pace a Bisericii. Nu‑și puteau imagina că această ideologie împotriva lui Dumnezeu avea să stea în țara noastră peste 45 de ani. Desigur, și Sfântul a gândit în ritmul celor de atunci. Sfântul, din dragoste față de dorul acesta al libertății religioase, pe care îl trăise în Transnistria ca misionar, văzuse ce se întâmplase cu Biserica și cu credincioșii, nu putea să nu-i asculte pe cei care erau râvnitori”, a explicat Mitropolitul Olteniei.

În încheiere, Părintele Mitropolit a mulțumit participanților, concluzionând că această activitate duhovnicească și culturală este un omagiu adus Sfântului Gherasim, cel care va primi aceste osteneli.

Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la componenta cultură din cadrul Sectorului cultură, pictură și restaurare al Administrației Patriarhale, a transmis cuvântul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, menţionând principalele evenimente prilejuite de canonizarea celor 16 Sfinţi români de către Sfântul Sinod. În continuare, Răzvan Mihai Clipici a ţinut prelegerea cu titlul: „Sfântul Cuvios Gherasim de la Tismana, isihastul temnițelor comuniste”, în care au fost prezentate datele biografice, principalele evenimente din viaţa şi activitatea Sfântului, în special aplecarea isihastă a mucenicului de la Tismana.

De asemenea, George Enache, istoric şi cadru didactic la Universitatea din Galaţi, a conferenţiat în cadrul simpozionului, prezentând date importante despre istoria monahismului din România, despre viaţa şi activitatea Sfântului Gherasim de Tismana şi despre necesitatea studierii Arhivei CNSAS, alături de celelalte documente de arhivă.

Pe parcursul zilei, profesori, cercetători și invitați din mediul teologic și academic au susținut comunicări despre personalitatea și mucenicia Sfântului Gherasim Iscu, precum și despre rolul mărturisitor al Bisericii în perioada comunistă.

Lucrările s‑au încheiat cu prezentarea concluziilor, subliniindu‑se importanța redescoperirii și asumării modelelor de sfințenie din veacul trecut pentru viața duhovnicească a creștinilor de astăzi.