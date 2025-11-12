Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Simpozionul „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat” la Timișoara

Știri
Un articol de: Pr. Marius Mircia - 12 Noiembrie 2025

Timișoara a găzduit, în perioada 9‑11 noiembrie, cea de‑a patra ediție a Simpozionului internațional „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”. Ediția din acest an s‑a desfășurat sub egida Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea.

Lucrările simpozionului au început luni, 10 noiembrie, în Sala de festivități a Mitropoliei Banatului, cu deschiderea festivă. La această ediție au participat profesori de teologie, academicieni, oameni de cultură, clerici și mireni, istorici și cadre universitare din România, Serbia, Africa de Sud și Canada. După tradiționala rugăciune, corul studenților teologi, dirijat de pr. lect. dr. Laurian Popa, a susținut un minirecital de cântece religioase.

Cuvântul de binecuvântare a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, urmat de un cuvânt de întâmpinare din partea academicianului Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române.

Au susținut comunicări Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului; pr. prof. dr. Mihail Săsăujan și pr. conf. univ. dr. Paul Cezar Hârlăoanu.

Programul științific a fost structurat în trei secțiuni distincte, fiecare aprofundând o direcție specifică de cercetare: Mărturia Bisericii în trecut și astăzi; Centenarul Patriarhiei Române; Istorie ecleziastică bănățeană.

Simpozionul a creat o punte solidă între temele de interes național și universal (Centenarul Patriarhiei Române, Teologia Patristică) și cercetarea aprofundată a istoriei locale bănățene. Această abordare subliniază ideea că istoria marii Biserici este construită pe vitalitatea și specificul comunităților locale.

Evenimentul, de o înaltă ținută academică, a fost organizat de Mitropolia Banatului, în colaborare cu Filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural‑Filantropică „Ioan Oprea” din Timișoara.

 

