Simpozionul „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat” la Timișoara

Timișoara a găzduit, în perioada 9‑11 noiembrie, cea de‑a patra ediție a Simpozionului internațional „Istorie, cultură și spiritualitate în Banat”. Ediția din acest an s‑a desfășurat sub egida Anului omagial al Centenarului Patriarhiei Române și a Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX‑lea.

Lucrările simpozionului au început luni, 10 noiembrie, în Sala de festivități a Mitropoliei Banatului, cu deschiderea festivă. La această ediție au participat profesori de teologie, academicieni, oameni de cultură, clerici și mireni, istorici și cadre universitare din România, Serbia, Africa de Sud și Canada. După tradiționala rugăciune, corul studenților teologi, dirijat de pr. lect. dr. Laurian Popa, a susținut un minirecital de cântece religioase.

Cuvântul de binecuvântare a fost rostit de Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, urmat de un cuvânt de întâmpinare din partea academicianului Dan Dubină, președintele Filialei Timișoara a Academiei Române.

Au susținut comunicări Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului; pr. prof. dr. Mihail Săsăujan și pr. conf. univ. dr. Paul Cezar Hârlăoanu.

Programul științific a fost structurat în trei secțiuni distincte, fiecare aprofundând o direcție specifică de cercetare: Mărturia Bisericii în trecut și astăzi; Centenarul Patriarhiei Române; Istorie ecleziastică bănățeană.

Simpozionul a creat o punte solidă între temele de interes național și universal (Centenarul Patriarhiei Române, Teologia Patristică) și cercetarea aprofundată a istoriei locale bănățene. Această abordare subliniază ideea că istoria marii Biserici este construită pe vitalitatea și specificul comunităților locale.

Evenimentul, de o înaltă ținută academică, a fost organizat de Mitropolia Banatului, în colaborare cu Filiala Timișoara a Academiei Române și Asociația Cultural‑Filantropică „Ioan Oprea” din Timișoara.