Simpozionul Național „Teologie și cultură” la a III‑a ediție

Aflat la cea de‑a treia ediție, Simpozionul Național „Teologie și cultură” a debutat marți dimineață, 27 ianuarie, cu Sfânta Liturghie săvârșită în paraclisul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași, de către Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Tema abordată în acest an a fost „Seminariile teologice - făclii de credință și de cunoaștere”, la eveniment fiind prezenți elevi de la mai multe licee din țară. Manifestarea a avut loc în cadrul Zilelor Seminarului Teologic „Sfântul Vasile cel Mare”.

Seminariștii ieșeni, dimpreună cu cei de la liceele teologice din eparhie, dar și din alte școli din țară, și‑au început ziua cu rugăciune, participând la slujba arhierească oficiată în capela seminarului. În cadrul Liturghiei, tânărul Teodor Prisacariu a fost hirotesit întru ipodiacon, pe seama Catedralei Vechi „Sfântul Gheorghe”. Dimpreună cu Părintele Mitropolit au mai slujit arhim. Hrisostom Rădășanu, consilier al Sectorului învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor, pr. Mihai Pavel, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic‑educațional al Administrației Patriarhale, pr. director Constantin Simiraș, pr. prof. Dragoș Bahrim, precum și părinți profesori și ostenitori ai școlii teologice.

În cuvântul său de debut, Înaltpreasfinția Sa i‑a felicitat pe elevi și pe cadrele didactice pentru întreaga lucrare realizată în cei 30 de ani de existență, de curând împliniți, arătând totodată care au fost direcțiile pe care seminariștii le‑au urmat aici: „Scopul înființării seminarului a fost, după cuvântul Sfântului Apostol Pavel, din Epistola către Filipeni, «lucrarea slujirii arătată în zidirea Trupului lui Hristos», adică Biserica. În toți acești ani, profesori, elevi, mădulare vii ale Bisericii, prin sufletul lor, prin lucrarea lor, prin știința lor de carte, s‑au implicat în lucrarea slujirii în zidirea Trupului lui Hristos. Și aceasta, desigur, pentru a obține o anumită diplomă, pentru a avea dreptul de a ne înscrie la universitate, pentru a ne pregăti pentru viață, dar împreună cu toate acestea și dându‑le putere acestora, scopul în adâncime a fost urmărit în cele patru direcții fundamentale: unitatea credinței, cunoașterea Dumnezeirii Fiului lui Dumnezeu, starea bărbatului desăvârșit, vârsta deplinătății lui Hristos”.

Un cuvânt de recunoștință a fost rostit și de părintele director Constantin Simiraș, care a evidețiat câteva repere din istoria seminarului: „E adevărat, anul 1995 a fost de început pentru seminar, pentru învățământul teologic din Iași. Noi am apărut ca o secție în cadrul Școlii Normale, în anul 1995, până în anul 2000, iar în anul 1999, Preafericitul Părinte Daniel pune piatra de temelie pentru noua clădire. În 2000 am primit personalitate juridică, pentru ca în anul 2001 să înceapă efectiv lucrările la acest așezământ teologic, care s‑au finalizat în 2003, când a avut loc sfințirea în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a Preafericitului Hristodoulos al Atenei. În anul 2010, cu ajutorul lui Dumnezeu, Preafericitul Părinte Daniel împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan au slujit și au sfințit pictura acestei capele”.

Totodată, părintele inspector Mihai Pavel a acordat liceului Diploma și medalia Anului Centenar al Patriarhiei Române, transmițând binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel: „În calitate de absolvent al unui seminar, vreau să vă spun că această răsadniță în care noi creștem cu interes pentru cunoaștere, pentru «mierea cunoașterii», așa cum zice o cântare dedicată Sfinților Trei Ierarhi, seminarul este locul mai cu seamă al cultivării sfințeniei din fragedă copilărie. Este locul în care nu doar ne informăm, este locul în care, prin vocația profesorilor, aflăm ce întrebare trebuie adresată și cultivăm interesul pentru răspuns. Iar în seminar, acest răspuns este apropierea noastră de Dumnezeu, adevărata știință teologică este aprofundarea sau adâncirea noastră în Dumnezeu”.

În continuare, a avut loc deschiderea oficială a simpozionului, fiind rostite mesaje de felicitare din partea Facultății de Teologie „Sfântul Dumitru Stăniloae”, a Inspectoratului Școlar Județean Iași, precum și din partea invitaților sosiți din țară. Conferința inaugurală, intitulată „Cinci tipologii ale credinței - între Templu și Biserica lui Dumnezeu”, a fost susținută de părintele consilier Hrisostom Rădășanu.