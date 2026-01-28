Simpozionul național „Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania” la Suceava

Aspecte din opera teologică, științifică și literară a celui care a fost iubitor de carte, de Biserică și de Neam, dar și profunzimea sufletului vrednicului arhiereu al Bisericii lui Hristos, primul Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, au fost aduse la lumină și în cadrul celei de‑a XIII‑a ediții a Simpozionului național „Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”.

Una dintre cunoscutele afirmații ale Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania, „urcușul către mântuire, încet, dar sigur, este să fii azi mai bun decât ieri și mâine mai bun decât azi”, a fost motto‑ul acestei ediții a simpozionului organizat de Asociația Școlară Suceveană pentru Educație și Dezvoltare (ASSED) și Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” Cluj‑Napoca în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, prin Sectorul cultural și Sectorul media și comunicare, Universitatea „Ștefan Cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Mănăstirea Dragomirna, Mănăstirea Moldovița și Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Șcheia I.

Manifestarea culturală a debutat vineri, 23 ianuarie 2026, în Sala Auditorium „Joseph Schmidt” a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, în prezența invitaților speciali, a conferențiarilor, delegaților instituțiilor organizatoare, precum și a elevilor Colegiului Tehnic „Petru Mușat” din municipiu.

În cadrul festivității de deschidere, după intonarea imnului universității gazdă, au luat cuvântul prof. univ. dr. Mircea Diaconu, prorector al Universității „Ștefan cel Mare”, prof. Daniela Ceredeev, inspector pentru disciplina Religie din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Suceava, și prof. Ciprian Anton, inspector școlar general.

A urmat un moment artistic deosebit susținut de Grupul „Copiii Voievodului” de la Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” din Suceava, și anume punerea în scenă a operei „Steaua Zimbrului” (Tabloul VIII), după Valeriu Anania, coordonator prof. Monica Matei.

Lucrările simpozionului, moderate de doamna prof. dr. Maria Teodoreanu, președinte ASSED, au debutat cu conferința pr. prof. univ. dr. habil. Jan Nicolae, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, intitulată „Adapă‑se robul lui Dumnezeu Bartolomeu Mitropolitul. Tema Apelor vii oglindită în opera lui Bartolomeu Valeriu Anania și în crucile euharistice din satul său natal”.

Prelegerea „Chipuri voievodale în creația Mitropolitului Bartolomeu” a fost adusă în atenție de pr. prof. univ. dr. habil. scriitor Ioan Chirilă, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj‑Napoca. Scriitorul și jurnalistul de presă, radio și televiziune Grigore Ilisei le‑a împărtășit apoi celor prezenți despre „Vorbirile cele de taină cu arhimandritul Bartolomeu Anania”.

În cele ce au urmat, pr. prof. Ion Buga, scriitor și teolog, a prezentat referatul „Două portrete literar-spirituale din adorabile timpuri”, iar pr. Ioan Pintea, poet, scriitor, eseist, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a adus în atenție lucrarea „Bartolomeu Valeriu Anania. Sinceritatea maximă”.

În cadrul simpozionului a avut loc și lansarea celei mai noi lucrări semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, care a văzut lumina tiparului la Editura Crimca a Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Pr. Constantin Ciprian Blaga, consilier eparhial al Sectorului cultural, a vorbit despre această lucrare inovatoare în literatura omiletică, ce structurează învățăturile creștine sub forma unor decaloguri pastorale, în prelegerea „Un dar de lumină dătător - Decaloguri la Triod, Penticostar și Octoih. Repere morale în căutarea sensului”.

A urmat decernarea Marelui Premiu al Simpozionului „Mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania”, care în acest an a fost oferit Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, nu înainte de o Laudatio rostită de pr. prof. univ. dr. Ioan Chirilă, cel care a fost declarat câștigător al acestui premiu în anul precedent.

O altă carte lansată în contextul acestei manifestări cultural‑academice a fost „Mitropolitul Bartolomeu Anania al Clujului - Omilet, catehet și pedagog de vocație”, publicată la Editura Crimca, autor pr. dr. Bogdan Lupăștean‑Barfă. Despre acest volum considerat „o lucrare de referință pentru omiletica românească” a vorbit pr. prof. univ. dr. habil. Vasile Gordon, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babe- Bolyai” din Cluj‑Napoca, și însuși autorul, prezent la eveniment.

În cadrul sesiunilor de comunicări științifice care au urmat, conferențiari din toate colțurile țării au evocat frumusețea și profunzimea teologică a cuvântului împărtășit de Mitropolitul Bartolomeu Anania, dar și personalitatea marelui ierarh și cărturar.

Prof. Daniela Ceredeev, inspector de specialitate pentru disciplina Religie, a împărtășit din „Poemele geneze, pietre de hotar la încuvântarea inimii”, iar prof. univ. dr. Niculina Iacob, de la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării a Universitatății „Ștefan cel Mare” din Suceava, a vorbit despre „Dragostea - Iubirea (gr. Agápe), cea mai mare dintre virtuți (1 Corinteni 13). Termeni și perspectivă exegetică la Victor Smigelschi și la Bartolomeu Valeriu Anania”.

„Versul - Rugăciune în creația literară a Mitropolitului Bartolomeu Anania” a fost titlul lucrării prof. univ. dr. Carmen Maria Bolocan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sf. Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În continuare, cunoscutul istoric dr. Dragoș Ursu, de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, le‑a împărtășit celor veniți la această agapă culturală în Amfiteatrul „Joseph Schmidt” al universității sucevene despre schimbul epistolar american dintre Bartolomeu Anania și Andrei Scrima.

Doamna dr. Nicoleta Pălimaru, redactor-șef la Editura Renașterea din Cluj‑Napoca, a prezentat „Lecturi ceremonioase ale operei lui Valeriu Anania la criticii universitari clujeni: Liviu Petrescu, Doina Curticăpeanu, Doina Molda, Aurel Sasu și Mircea Muthu”, iar pr. dr. Silviu Constantin Nedelcu, de la Institutul de Istorie și Teorie literară „G. Călinescu” al Academiei Române (Episcopia Giurgiului), a vorbit despre „Mitropolitul Bartolomeu Anania și piesa de teatru Asanii”.

Discursurile invitaților speciali au marcat personalitatea multiplă a arhiereului, în cadrul întâlnirii împărtășindu‑se trăiri duhovnicești, idei culturale dintre cele mai înalte și emoții dintre cele mai adânci.

„Prefirând filele de acatist ale lui Bartolomeu Valeriu Anania” s‑a intitulat lucrarea adusă în atenție de scriitoarea dr. Doina Pologea, în timp ce stavrofora dr. Maria Magdalena Gherghina, stareța Mănăstirii Dragomirna, a surprins legătura dintre Mitropolitul Bartolomeu Anania și mama domniei sale, iar stavrofora Ecaterina Vicleanu, stareța Mănăstirii Moldovița, a evidențiat „Activitatea publicistică a Mitropolitului Bartolomeu Anania”.

În cadrul Simpozionului național „Valori perene în creația Mitropolitului Bartolomeu Valeriu Anania”, inițiat și coordonat de prof. de religie Oana Onesim, prof. dr. Mihaela Grădinariu, membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, a susținut prelegerea „Dubla privire în Amintirile Peregrinului Apter”, după care doamna bibliotecară drd. Anișoara Budui (Găinescu), de la Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava/Universitatea București, a vorbit și despre „Creația și moștenirea literară a Mitropolitului Bartolomeu Anania aflată în fondul Bibliotecii Universitare Ștefan cel Mare din Suceava”.

Nu în ultimul rând, pr. dr. Cezar Onesim, de la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Șcheia I, a adus în atenție referatul „Între rânduială și destin: ecouri ale relației lui Bartolomeu Anania cu mama sa, în dramaturgia Miorița”.