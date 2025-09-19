Simpozionul „Tradiția patristică în actualitate”, la Iași

Timp de două zile, la Iași s‑a desfășurat cea de‑a patra ediție a Simpozionului „Tradiția patristică în actualitate”, dedicat cercetării operelor Sfinților Părinți. Evenimentul este organizat de Centrul de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul” al Arhiepiscopiei Iașilor și are ca temă „Sinodul I de la Niceea (325) și moștenirea sa patristică”.

La împlinirea a 1.700 de ani de la Sinodul I Ecumenic, este subliniată datoria de a revizita contextul și paradigma ideatică ale acestui moment de cotitură în istoria creștinismului, considerat, totodată, unul dintre evenimentele fondatoare pentru civilizația europeană și occidentală.

Lucrările simpozionului au început joi, 18 septembrie, în Palatul Braunstein din Iași, ediția din acest an fiind a 4‑a.

Festivitatea de deschidere a fost marcată de mesajul transmis de Cătălin Jeckel, consilier cultural în cadrul Arhiepiscopiei Iașilor, care a subliniat importanța evenimentului pentru viața academică și spirituală: „Scopul acestui simpozion este acela de a îmbogăți lumea de astăzi cu modul de a vedea și de a înțelege planul lui Dumnezeu, așa cum l‑au mărturisit Sfinții Părinți ai Bisericii. Fără descifrarea acestui sens ar exista multe sincope și încercări. Din această perspectivă a înțelegerii, simpozionul devine o sărbătoare a cunoașterii - nu a unei cunoașteri comune, ci a uneia în care vehiculul principal este dăruirea. Se dăruiește cunoaștere între participanți, prin împărtășirea rezultatelor cercetării, și se dăruiește cunoaștere lumii, dobândindu‑se astfel bucuria. Nu o bucurie trecătoare, ci una netrecătoare, care devine motor al creșterii în credință și al desăvârșirii vieții în Hristos. Ce ar trebui să păstrăm în inimă după fiecare ediție a acestui simpozion? Este ceea ce ne dă putere să continuăm, să mergem mai departe. Este convingerea că, aici, cunoașterea nu este un scop în sine, ci premisa bucuriei netrecătoare, care la rândul ei este rodul căutării oneste împreună cu Dumnezeu și nu în afara Lui”.

Din partea Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, lect. dr. pr. Ionuț‑Gabriel Nastasă a transmis un mesaj privind importanța implicării instituției în organizarea manifestării academice: „Din partea părintelui decan, mulțumiri și recunoștință pentru organizarea unui astfel de eveniment, care a devenit tradiție, aflat la ediția a patra și cu perspectiva de a continua cu o organizare internațională, având în vedere că și în anii precedenți, dar și anul acesta, sunt prezenți unii profesori și cercetători ai unor instituții academice de prestigiu și din străinătate, nu numai din țara noastră, iar lucrul acesta ne onorează. Mulțumim foarte mult pentru faptul că putem fi parteneri în organizarea acestui eveniment, pentru că în comitetul științific se regăsesc cadre didactice ale facultății noastre, dar și pentru că unii dintre cei care organizează au fost studenți și sunt cadre didactice ale facultății noastre. Asta dovedește că, întrucâtva, facultatea se implică și că, poate, ar trebui mai mult să se implice în organizarea acestui eveniment”.

Organizatorul evenimentului, pr. prof. Dragoș Bahrim, directorul Centrului de Studii Patristice al Arhiepiscopiei Iașilor, și‑a exprimat recunoștința față de participanți pentru prezența și contribuțiile lor științifice. Cu acest prilej a fost prezentat și volumul „Înțelegerea și interpretarea Scripturii la Părinții Bisericii”, apărut recent la Editura Doxologia, care reunește lucrările susținute la ediția precedentă a simpozionului.

„Simpozionul acesta este cel mai important eveniment pe care îl organizăm anual. A fost un angajament încă de la înființarea centrului, în anul 2022. Socotim că este un fel de laborator sau un punct de întâlnire, de conexiune pentru prieteni pasionați, cercetători sau profesori din spațiul academic ori din afara lui, dar cu preocupări serioase de patristică, gândit astfel încât să constituie un nucleu și o punte de legătură între toți aceștia. Sigur că, pe lângă simpozionul nostru, care are și rezultate vizibile - pentru că am reușit să edităm și al treilea volum cu lucrările simpozionului din 2024 -, cele mai importante rezultate ale noastre rămân cărțile și cercetările care se concretizează în volume, lecturi, traduceri ale Sfinților Părinți și toate celelalte contribuții ce facilitează accesul la această lume impresionantă a gândirii și a cugetării patristice, de care Biserica are atât de multă nevoie astăzi”, a spus pr. prof. Dragoș Bahrim, directorul Centrului de Studii Patristice al Arhiepiscopiei Iașilor.