La Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, județul Harghita, a avut loc miercuri, 11 februarie, Sinaxa monahală a Episcopiei Covasnei și Harghitei, la care au participat stareții, starețele și duhovnicii așezămintelor monahale din cuprinsul eparhiei.

Lucrările sinaxei s‑au desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. Înainte de începerea sinaxei monahale, în Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului”, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie şi l‑a hirotesit întru protosinghel pe ieroschimonahul Lavrentie, egumenul Metocului Episcopal „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Gheorgheni, județul Harghita. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de obștea de maici a Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae”.

În cadrul sinaxei monahale, ierarhul a susținut un cuvânt de învățătură intitulat „Canonizarea sfinților după învățătura și rânduielile Ortodoxiei”, în care a subliniat importanța și înțelesul profund al canonizării în viața Bisericii, evidențiind atât temeiurile teologice, cât și rânduielile istorice și actuale ale acestui act solemn.

„Majoritatea sfinților pe care îi cunoaștem au fost mai întâi cinstiți de popor, care a simțit lucrarea harului dumnezeiesc, iar Biserica a confirmat această sfințenie pe care Bunul Dumnezeu a dăruit‑o sfinților și pe care poporul a simțit‑o duhovnicește. Biserica nu dăruiește sfințenia, ci sfințenia vine de la Dumnezeu prin Biserică, dar și prin multele nevoințe ale sfinților. Biserica constată și proclamă sfințenia, adică, în limbaj teologic, Biserica este cea care canonizează sfinții”, a spus ierarhul.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Andrei a îndemnat la cinstirea sfinților români și la urmarea exemplului lor de credință, jertfelnicie și mărturisire, subliniind că ei rămân ocrotitorii și călăuzitorii noștri spre mântuire.

Cu acest prilej, au fost aduse la cunoștința celor prezenți ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod referitoare la buna rânduială și disciplina vieții monahale. În cadrul dialogului care a urmat, monahii și monahiile au avut posibilitatea de a adresa întrebări și de a dezbate teme de actualitate din viața bisericească și monahală. În cadrul Episcopiei Covasnei și Harghitei există zece mănăstiri, trei schituri și șase metocuri, unde viețuiesc aproximativ 120 de monahi și monahii.