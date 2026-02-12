Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sinaxa monahală a Episcopiei Covasnei și Harghitei

Știri
Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 12 Feb 2026

La Mănăstirea „Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc, județul Harghita, a avut loc miercuri, 11 februarie, Sinaxa monahală a Episcopiei Covasnei și Harghitei, la care au participat stareții, starețele și duhovnicii așezămintelor monahale din cuprinsul eparhiei.

Lucrările sinaxei s‑au desfășurat în prezența Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei. Înainte de începerea sinaxei monahale, în Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului”, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie şi l‑a hirotesit întru protosinghel pe ieroschimonahul Lavrentie, egumenul Metocului Episcopal „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Gheorgheni, județul Harghita. Răspunsurile liturgice la Sfânta Liturghie au fost oferite de obștea de maici a Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nicolae”.

În cadrul sinaxei monahale, ierarhul a susținut un cuvânt de învățătură intitulat „Canonizarea sfinților după învățătura și rânduielile Ortodoxiei”, în care a subliniat importanța și înțelesul profund al canonizării în viața Bisericii, evidențiind atât temeiurile teologice, cât și rânduielile istorice și actuale ale acestui act solemn.

„Majoritatea sfinților pe care îi cunoaștem au fost mai întâi cinstiți de popor, care a simțit lucrarea harului dumnezeiesc, iar Biserica a confirmat această sfințenie pe care Bunul Dumnezeu a dăruit‑o sfinților și pe care poporul a simțit‑o duhovnicește. Biserica nu dăruiește sfințenia, ci sfințenia vine de la Dumnezeu prin Biserică, dar și prin multele nevoințe ale sfinților. Biserica constată și proclamă sfințenia, adică, în limbaj teologic, Biserica este cea care canonizează sfinții”, a spus ierarhul.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Andrei a îndemnat la cinstirea sfinților români și la urmarea exemplului lor de credință, jertfelnicie și mărturisire, subliniind că ei rămân ocrotitorii și călăuzitorii noștri spre mântuire.

Cu acest prilej, au fost aduse la cunoștința celor prezenți ultimele hotărâri ale Sfântului Sinod referitoare la buna rânduială și disciplina vieții monahale. În cadrul dialogului care a urmat, monahii și monahiile au avut posibilitatea de a adresa întrebări și de a dezbate teme de actualitate din viața bisericească și monahală. În cadrul Episcopiei Covasnei și Harghitei există zece mănăstiri, trei schituri și șase metocuri, unde viețuiesc aproximativ 120 de monahi și monahii.

 

