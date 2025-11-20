Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sinaxă monahală în Arhiepiscopia Râmnicului

Data: 20 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a săvârșit Sfânta Liturghie luni, 17 noiembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, împreună cu stareții mănăstirilor care au participat la sinaxa monahală, conform arhiepiscopiaramnicului.ro.

În cadrul slujbei, chiriarhul a săvârșit hirotesia întru arhimandrit a părintelui protosinghel Veniamin Luca, starețul Mănăstirii Cozia, și a subliniat că viețuirea monahală trebuie să devină o „școală a sfințeniei”, întrucât omul este chemat la comuniune cu Dumnezeu.

Tema „Anului comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocşi români din secolul al XX‑lea” a fost prezentată de către publicistul Răzvan Bucuroiu în cadrul conferinței „Sfinții români pe care i‑am întâlnit”, care a avut loc la Sala „Gherasim Arhiepiscopul” a Centrului cultural „Sfântul Antim Ivireanul”. Au fost evocați Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu și Sfântul Cuvios Sofian de la Antim.

În cea de‑a doua parte a întâlnirii au fost discutate aspecte duhovnicești și administrative ale viețuirii monahale.

Sinaxa monahală se desfășoară anual și prilejuiește prezentarea unor teme duhovnicești, precum și reliefarea anumitor aspecte ale vieții monahale din mănăstirile aflate în jurisdicția Arhiepiscopiei Râmnicului.

 

