Sinaxă monahală în eparhia hunedoreană

La Mănăstirea Crișan a avut loc vineri, 14 noiembrie, Sinaxa stareților și starețelor de la mănăstirile și schiturile din Episcopia Devei și Hunedoarei, în prezența Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și a Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Cu acest prilej, arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia, a susținut conferința cu titlul „Ispitele monahului”.

Părintele Zaharia a arătat că ispitele sunt un prilej ca omul să se întoarcă către Dumnezeu într‑un avânt de pocăință și de recunoștință.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a mulțumit în încheiere invitatului pentru conferințele duhovnicești adresate și în acest an clericilor, cinului monahal și credincioșilor din Episcopia Devei și Hunedoarei. Ierarhul a adresat mulţumiri exarhului și starețului Visarion Neag și obștii Mănăstirii Crișan pentru găzduire, precum și tuturor celor prezenți la sinaxa monahală.