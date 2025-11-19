Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sinaxă monahală în eparhia hunedoreană

Sinaxă monahală în eparhia hunedoreană

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 19 Noiembrie 2025

La Mănăstirea Crișan a avut loc vineri, 14 noiembrie, Sinaxa stareților și starețelor de la mănăstirile și schiturile din Episcopia Devei și Hunedoarei, în prezența Preasfințitului Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și a Preasfințitului Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Cu acest prilej, arhimandritul Zaharia Zaharou, duhovnicul Mănăstirii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Essex, Anglia, a susținut conferința cu titlul „Ispitele monahului”.

Părintele Zaharia a arătat că ispitele sunt un prilej ca omul să se întoarcă către Dumnezeu într‑un avânt de pocăință și de recunoștință.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a mulțumit în încheiere invitatului pentru conferințele duhovnicești adresate și în acest an clericilor, cinului monahal și credincioșilor din Episcopia Devei și Hunedoarei. Ierarhul a adresat mulţumiri exarhului și starețului Visarion Neag și obștii Mănăstirii Crișan pentru găzduire, precum și tuturor celor prezenți la sinaxa monahală.

 

Citeşte mai multe despre:   sinaxa  -   Mănăstirea Crișan  -   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei  -   Zaharia Zaharou
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri