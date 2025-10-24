Slujbă de pomenire a Episcopului Gurie Georgiu la patru ani de la trecerea la cele veșnice

În ziua pomenirii Sfinților Mărturisitori Ardeleni, marți, 21 octombrie, s‑au împlinit patru ani de la trecerea la cele veșnice a vrednicului de pomenire Episcop Gurie Georgiu, întâiul Arhipăstor și ctitor al Episcopiei Devei și Hunedoarei. Slujba Parastasului a fost săvârşită de un sobor de ierarhi şi preoţi, în prezenţa a numeroşi credincioşi.

La Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva a fost săvârșită Sfânta Liturghie de către Preasfințitul Părinte Lucian Episcopul Caransebeșului, împreună cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei. În soborul slujitor s‑au aflat membrii Permanenței Consiliului eparhial, părinții protopopi și slujitori de la catedrala deveană. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala preoțească „Sacerdotes” a Episcopiei Devei și Hunedoarei, dirijată de pr. Nicolae Daniel Balea.

Preasfințitul Părinte Episcop Andrei al Covasnei și Harghitei a vorbit despre viața Sfinților Mărturisitori Ardeleni: Cuvioșii Visarion Sarai și Sofronie de la Cioara și Mucenicul Oprea Miclăuș din Săliștea Sibiului, pomeniți în această zi, și despre râvna acestora în apărarea dreptei credințe în Transilvania secolului al XVIII‑lea. De asemenea, ierarhul a amintit câteva caracteristici pe care și le‑a însușit Episcopul Gurie, fiind un bun părinte duhovnicesc și un bun administrator, dar și un frate bun și prieten bun.

Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a arătat că ziua de 21 octombrie a devenit, odată cu trecerea în veșnicie a primului Arhipăstor al eparhiei hunedorene, o zi însemnată în care, pe lângă rugăciunile de pomenire, se face aducere aminte de chipul cel blând, de zâmbetul cel primitor și de inima cea bună a vrednicului de pomenire Episcop Gurie Georgiu.

Slujba Parastasului a fost săvârşită de ierarhii liturghisitori, cărora s‑au alăturat Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, și Preasfințitul Părinte Episcop Daniil, la mormântul întâiului Arhipăstor al Episcopiei Devei și Hunedoarei, aflat în pronaosul Catedralei Episcopale. Au fost prezenți reprezentanți ai autorităților centrale, județene și locale, preoţi din eparhia hunedoreană, monahi și monahii din aşezămintele monahale ale eparhiei, precum şi numeroşi credincioşi veniţi să se roage pentru odihna veşnică a ierarhului.