Slujba Prohodului Maicii lui Dumnezeu la Catedrala Patriarhală

În ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 14 august, la Catedrala Patriarhală din București a fost săvârșită rânduiala Privegherii, în cadrul căreia s‑a cântat şi Prohodul Maicii Domnului. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai sfântului lăcaș.

După slujba Vecerniei cu Litie, a fost săvârşită rânduiala Utreniei, în cadrul căreia a fost interpretat Prohodul Maicii Domnului, alternativ, de către soborul de slujitori, în frunte cu Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Grupul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, condus de părintele arhidiacon Mihail Bucă, respectiv Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române, sub conducerea conf. univ. dr. Luminița Guțanu Stoian.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit despre istoria alcătuirii Prohodului Maicii Domnului și despre semnificația sa duhovnicească: „Acest imn, alcătuit la începutul secolului al XVI‑lea de Manuel din Corint, profesor la școala teologică a Patriarhiei din Constantinopol, după modelul Prohodului Mântuitorului Iisus Hristos, a fost tradus în limba română în anul 1820 de către Ion Pralea. Textul, de o frumusețe și gingășie aparte, pune în evidență taina mutării Maicii Domnului de la viața pământească la cea cerească, motiv pentru care termenii «adormire» și «mutare» apar mult mai frecvent decât «moarte» sau «îngropare». Troparul praznicului subliniază acest adevăr: «Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit». Omul, creat după chipul lui Dumnezeu și chemat la viață veșnică, poartă în adâncul ființei sămânța acestei vieți nesfârșite sădită de Creator. Astfel, sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului ne aduce aminte de nădejdea în înviere și de iubirea sinceră pe care credincioșii o simt față de Maica Domnului, recunoscându‑i rolul de mijlocitoare și de ocrotitoare a sufletelor lor”.

La finalul Utreniei, epitaful Adormirii Maicii Domnului a fost purtat în procesiune împrejurul Catedralei Patriarhale, în cadrul căreia s‑au făcut 4 opriri în care au fost rostite cereri pentru revărsarea darului lui Dumnezeu asupra poporului binecredincios.

Prohodul Maicii Domnului, lucrare liturgică asemănătoare Prohodului Domnului, este alcătuit din trei stări și urmează aceeași linie melodică. Pe tot parcursul privegherii, credincioșii prezenți au avut binecuvântatul prilej de a se închina și de a trece pe sub epitaful pe care este zugrăvită icoana praznicului Adormirii Maicii Domnului.