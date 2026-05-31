Slujire a unui ierarh eston la Catedrala Mitropolitană din Iași

Duminică, de marele praznic al Pogorârii Duhului Sfânt, la Catedrala Mitropolitană din Iași, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaskinos Olkinuora, Episcop de Haapsalu (Estonia).

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Operei Naţionale Române din Iaşi.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Damaskinos Olkinuora a rostit un cuvânt de în­vă­țătură în care a evidențiat sem­ni­ficația duhovnicească a praznicului Cincizecimii, arătând că fiecare creștin este chemat să devină mărturisitor și misionar al lui Hristos, asemenea Sfinților Apostoli.

„Mesajul esențial al Cincizecimii pentru fiecare dintre noi este să devenim precum Apostolii, asta însemnând să devenim misionari. Este datoria fiecăruia dintre noi, a fiecărui creștin. Pentru mine, în mod concret, asta înseamnă o activitate într-o țară care nu-L cu­noa­ște pe Hristos.

Dar chiar și într-o țară ca aceasta, România, în care majoritatea sunt creștini, să nu credem că nu există nevoie de misiune. Primul lucru pe care îl putem face este să ne rugăm ca toți oamenii din lume să cunoască lumina lui Hristos. Pentru că Biserica nu este un rai care ne asigură siguranța tuturor, ci este o sursă de bucurie pentru întreaga lume.

De asemenea, misiunea înseamnă că, în viața mea de zi cu zi, dacă Îl cunosc pe Hristos și dacă am focul dragostei pentru El în inima mea, pot, prin abnegație, prin renunțarea la mine însumi, prin încercările pe care le am și prin dragostea față de ceilalți, să-i ajut și pe ceilalți creștini care nu au o asemenea dragoste arzând în ei precum am eu. Astfel, înțelegem că în Rai nu mergem singuri și nu devenim cetățeni ai Raiului de unii singuri, ci ca un singur trup al lui Hristos”.

În cadrul slujbei, Ștefan Cojocariu, ostenitor al Centrului Cultural-Misionar Doxologia, a primit hirotonia întru diacon.

La finalul slujbei, Înaltprea­sfințitul Părinte Teofan a vorbit despre lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor, subliniind că adumbrirea, împărtășirea și dobândirea Duhului Sfânt reprezintă stări esențiale ale vieții duhovnicești: „Adumbrirea Duhului Sfânt, împăr­tășirea de Duhul Sfânt și dobândirea Duhului Sfânt sunt stări fundamentale esențiale, stări duhov­nicești ale creștinului adevărat, ale omului celui din lăuntru, ale omului celui tainic al inimii, cum spun Sfinții Apostoli. Împărtășirea cu Duhul Sfânt și adumbrirea Duhului Sfânt peste viața omului binecuvântat se arată în trei lucruri, toate așezate împreună: legătura cu Sfânta Biserică, împărtășirea cu Sfintele Taine și, în mod special, Spovedania și împăr­tășirea cu Trupul și Sângele Domnului Hristos. În al doilea rând, dobândirea răbdării și a mângâierii din Scripturi: din Scriptura Vechiului Testament, din Scriptura Noului Testament și din scrierile Sfinților Părinți de altădată sau mai apropiați de vremea noastră. În al treilea rând, omul așezat sub adumbrirea Duhului Sfânt este omul cu rugăciune curată și continuă, cu cugetare smerită, cu duh de pocă­ință și cu dragoste pentru toți și pentru toate”.

După împărtășirea cu Sfintele Taine, credincioșii au participat la slujba Vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia au fost citite cele șapte rugăciuni rânduite de Biserică pentru această zi. După ce au primit ramurile de tei, cei pre­zenți au fost binecuvântați de Înalt­preasfințitul Părinte Teofan.