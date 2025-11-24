Slujire arhierească într‑o parohie din municipiul Slobozia

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie în biserica Parohiei „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Slobozia, împreună cu un sobor din care a făcut parte părintele arhim. Rafail Mâț, vicar eparhial, părinți consilieri eparhiali, slujitori din Călărași, se arată pe site‑ul eparhiei, sfesc.ro. Răspunsurile la strană au fost date de Corul „Fidelis” al Catedralei Episcopale din Slobozia. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Ionuț Larion, pe seama Parohiei Perișoru II din Protopopiatul Fetești, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a explicat pericopa evanghelică despre Pilda bogatului căruia i‑a rodit țarina, în care „nu este condamnat belșugul, ci egoismul și uitarea de Dumnezeu”.

La finalul slujbei, Grupul de cateheză „Speranța” a susținut un concert de cântări religioase. Preasfinția Sa i‑a felicitat pe membrii grupului și pe toți cei care s‑au implicat în realizarea acestui moment de bucurie și emoție.