Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Biserica „Învierea Domnului” din Turda

Slujire arhierească la Biserica „Învierea Domnului” din Turda

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Arhid. Dan Văscu - 27 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit duminică, 25 ianuarie, la Biserica „Învierea Domnului” din cartierul Oprișani al municipiului Turda.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, iar la final a binecuvântat lucrările de renovare realizate în ultimii ani la casa parohială. Din soborul slujitor au făcut parte arhid. Claudiu Ioan Grama, consilier eparhial pentru misiune și protocol, pr. Alexandru Rus, protopopul de Turda, pr. Andrei Bodea, duhovnicul Mănăstirii Mihai Vodă de la Turda, și pr. Ioan Silivan Someșan, preotul paroh, alături de alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, intitulat „Casă mântuită”, Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre importanța vieții duhovnicești trăite în familie, subliniind că adevărata schimbare începe din interiorul omului și se vede în viața de zi cu zi. Într‑o lume tot mai grăbită și preocupată exclusiv de aspectele materiale, ierarhul a arătat că redescoperirea rugăciunii și a legăturii cu Dumnezeu rămâne temelia unei familii binecuvântate.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că o „casă mântuită” se zidește prin lucruri simple, dar esențiale: rugăciunea zilnică, comuniunea dintre membrii familiei și participarea la viața liturgică a Bisericii, mai ales în ziua de duminică.

„În multe locuri, oamenii sunt profund copleșiți de grijile vieții și tot mai lipsiți de preocupări spirituale. Iar atunci când cineva își revine în sine și spune: «Doamne, ce am nedreptățit, încerc să îndrept», se vede începutul unei treziri lăuntrice. Totuși, atunci când cineva începe să aibă preocupări duhovnicești, parcă, în lumea în care trăim, ajunge să fie privit ca un om ciudat. Or, tocmai acest lucru ni l‑am dorit: să îi îndemnăm pe oameni să aibă o viață duhovnicească normală, să aibă o casă mântuită.

Și într‑o casă mântuită sunt câteva lucruri simple, dar foarte importante. Mai întâi, rugăciunea de dimineață și de seară, chiar dacă este scurtă, prin care cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie. Apoi, este bine ca membrii familiei, atunci când au răgaz, să stea la masă împreună, iar masa să înceapă cu rugăciune. Mai mult decât atât, ca duminica, împreună, cei din casă să meargă la biserică și să participe la Sfânta Liturghie. De asemenea, citirea zilnică a Sfintei Scripturi ne ajută să ne îndreptăm viața și să rămânem aproape de Dumnezeu”, a arătat ierarhul.

La finalul slujbei, pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit iconom pe preotul paroh Ionuț Someșan. În cuvântul său, părintele paroh a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea adusă comunității parohiale.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului  -   Biserica Învierea Domnului din Turda
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri