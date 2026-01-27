Slujire arhierească la Biserica „Învierea Domnului” din Turda

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit duminică, 25 ianuarie, la Biserica „Învierea Domnului” din cartierul Oprișani al municipiului Turda.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, iar la final a binecuvântat lucrările de renovare realizate în ultimii ani la casa parohială. Din soborul slujitor au făcut parte arhid. Claudiu Ioan Grama, consilier eparhial pentru misiune și protocol, pr. Alexandru Rus, protopopul de Turda, pr. Andrei Bodea, duhovnicul Mănăstirii Mihai Vodă de la Turda, și pr. Ioan Silivan Someșan, preotul paroh, alături de alți preoți invitați.

În cuvântul de învățătură, intitulat „Casă mântuită”, Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre importanța vieții duhovnicești trăite în familie, subliniind că adevărata schimbare începe din interiorul omului și se vede în viața de zi cu zi. Într‑o lume tot mai grăbită și preocupată exclusiv de aspectele materiale, ierarhul a arătat că redescoperirea rugăciunii și a legăturii cu Dumnezeu rămâne temelia unei familii binecuvântate.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat faptul că o „casă mântuită” se zidește prin lucruri simple, dar esențiale: rugăciunea zilnică, comuniunea dintre membrii familiei și participarea la viața liturgică a Bisericii, mai ales în ziua de duminică.

„În multe locuri, oamenii sunt profund copleșiți de grijile vieții și tot mai lipsiți de preocupări spirituale. Iar atunci când cineva își revine în sine și spune: «Doamne, ce am nedreptățit, încerc să îndrept», se vede începutul unei treziri lăuntrice. Totuși, atunci când cineva începe să aibă preocupări duhovnicești, parcă, în lumea în care trăim, ajunge să fie privit ca un om ciudat. Or, tocmai acest lucru ni l‑am dorit: să îi îndemnăm pe oameni să aibă o viață duhovnicească normală, să aibă o casă mântuită.

Și într‑o casă mântuită sunt câteva lucruri simple, dar foarte importante. Mai întâi, rugăciunea de dimineață și de seară, chiar dacă este scurtă, prin care cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru familie. Apoi, este bine ca membrii familiei, atunci când au răgaz, să stea la masă împreună, iar masa să înceapă cu rugăciune. Mai mult decât atât, ca duminica, împreună, cei din casă să meargă la biserică și să participe la Sfânta Liturghie. De asemenea, citirea zilnică a Sfintei Scripturi ne ajută să ne îndreptăm viața și să rămânem aproape de Dumnezeu”, a arătat ierarhul.

La finalul slujbei, pentru activitatea pastorală și administrativă desfășurată, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit iconom pe preotul paroh Ionuț Someșan. În cuvântul său, părintele paroh a mulțumit ierarhului pentru prezență și pentru binecuvântarea adusă comunității parohiale.