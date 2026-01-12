Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi

Știri
Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 12 Ianuarie 2026

În Duminica după Botezul Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Apostol Andrei” şi „Sfântul Ierarh Nicolae” din Galați. La slujbă au fost prezenţi credincioşi din municipiu, iar răspunsurile liturgice au fost oferite de corul catedralei. La momentul cuvenit, mai mulţi copii prezenți la slujbă au fost împărtășiți cu Sfintele Taine.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică de la Sfântul Matei, în care este prezentat începutul propovăduirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care cheamă la pocăinţă atât poporul evreu, cât şi popoarele păgâne. Vorbind despre pocăinţa la care sunt chemați toţi oamenii, a arătat că aceasta este calea de întoarcere către Dumnezeu şi primirea cu bucurie a aproapelui în inimile noastre prin îndreptarea vieţii şi dobândirea păcii lăuntrice: „Deodată cu împlinirea la Iordan a chemării Sale de a ne arăta iubirea Tatălui şi prezenţa Sfântului Duh, prin care am primit şi botezul în numele Sfintei Treimi, urmând îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul, care chema poporul la pocăinţă, Mântuitorul Se îndreaptă, cum ne arată Evanghelia duminicii de astăzi, prin Galileea neamurilor, către toate neamurile, toţi oamenii şi toate popoarele, cărora le împărtăşeşte lumina harului, forţa iubirii şi tăria unităţii prin pace lăuntrică. «Pocăiţi‑vă», adică îndreptaţi‑vă viaţa spre împărăţia iubirii, care este împărăţia lui Dumnezeu, a Tatălui, şi a Fiului şi a Sfântului Duh, pentru noi toţi oamenii”.

La finalul Sfintei Liturghii, chiriarhul Dunării de Jos i‑a binecuvântat și stropit cu Agheasmă Mare pe toți credincioșii prezenți la slujbă.

 

