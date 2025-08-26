Slujire arhierească la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În Duminica a 11‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, 24 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a slujit Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Din sobor au făcut parte clerici ai mănăstirii și ai Catedralei Arhiepiscopale, dar și ai sfintelor altare ale unor biserici din eparhie, protos fiind arhim. Serafim Grigoraș, starețul chinoviei ridicate în Cetatea Sucevei cu peste cinci veacuri în urmă și exarh de zonă.

Membri ai Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanu” au psalmodiat răspunsurile liturgice la ecteniile și rugăciunile înălțate de cei afierosiți lui Dumnezeu, preoți și diaconi, prin Taina Hirotoniei.

În timpul împărtășirii clericilor, pr. Bogdan Norocel, de la Parohia „Sfântul Dumitru”, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, a rostit un cuvânt de învățătură al cărui fir roșu l‑a constituit îndemnul de a ierta, adresat în nenumărate rânduri de Mântuitorul celor care Îl ascultau.

Chiriarhul eparhiei i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru predică, amintind că pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților poate fi lecturată exegeza la pericopa evanghelică a zilei, intitulată „Omul este veșnic dator lui Dumnezeu”, ce aprofundează semnificațiile acestei pilde pline de miez.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a lecturat apoi Decalogul la Duminica a 11‑a după Pogorârea Duhului Sfânt, prin intermediul căruia, pornind de la infinitudinea iertării lui Dumnezeu în raport cu scăderile și greșelile inerente firii omenești, surprinsă în versetele nou‑testamentare, a îndemnat la integrarea celor două măsuri după care Dumnezeu conduce lumea, mila și dreptatea, în atitudinea față de noi înșine și față de aproapele, pentru a avea garanția iertării datoriilor noastre la Înfricoşata Judecată.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a rostit rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească, pentru cei ce suferă de depresie ori alte tulburări sufletești, dar și pentru cei care zac în patul suferinței.