Slujire arhierească la Catedrala arhiepiscopală din Suceava

Duminică, 21 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a slujit la Altarul amenajat în proximitatea așezământului. Din soborul împreună-slujitor au făcut parte clerici ai Catedralei Arhiepiscopale și din obștea așezământului monahal cu hramurile „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, îndrumată duhovnicește de arhim. Serafim Grigoraș.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de pr. Ionuţ Lucian Tablan Popescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit în timpul împărtășirii clericilor de către pr. Iustin Florin Rusu, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Baia, Protopopiatul Fălticeni. Acesta a vorbit despre însemnătatea acestei zile în care suntem chemați să medităm la asumarea crucii personale, mesajul Evangheliei acestei duminici conținând o mulțime de învățături care fac referire la scopul vieții noastre pe pământ.

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de folos și le‑a amintit celor prezenți că predica sa, „Drumul spre Hristos nu este spre în afară, ci spre interiorul nostru”, se regăsește pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În continuare, chiriarhul locului a citit Decalogul la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a rostit rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească, pentru cei ce suferă de depresie ori alte tulburări sufletești, dar și pentru cei care zac în patul suferinței, și i‑a binecuvântat pe credincioși prin stropire cu apă sfințită.