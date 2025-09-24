Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Catedrala arhiepiscopală din Suceava

Slujire arhierească la Catedrala arhiepiscopală din Suceava

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Irina Ursachi - 24 Septembrie 2025

Duminică, 21 septembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, care a slujit la Altarul amenajat în proximitatea așezământului. Din soborul împreună-slujitor au făcut parte clerici ai Catedralei Arhiepiscopale și din obștea așezământului monahal cu hramurile „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință”, îndrumată duhovnicește de arhim. Serafim Grigoraș.

Răspunsurile liturgice au fost date de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de pr. Ionuţ Lucian Tablan Popescu.

Cuvântul de învățătură a fost rostit în timpul împărtășirii clericilor de către pr. Iustin Florin Rusu, de la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Baia, Protopopiatul Fălticeni. Acesta a vorbit despre însemnătatea acestei zile în care suntem chemați să medităm la asumarea crucii personale, mesajul Evangheliei acestei duminici conținând o mulțime de învățături care fac referire la scopul vieții noastre pe pământ.

Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Calinic i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de folos și le‑a amintit celor prezenți că predica sa, „Drumul spre Hristos nu este spre în afară, ci spre interiorul nostru”, se regăsește pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În continuare, chiriarhul locului a citit Decalogul la Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop a rostit rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătate trupească și sufletească, pentru cei ce suferă de depresie ori alte tulburări sufletești, dar și pentru cei care zac în patul suferinței, și i‑a binecuvântat pe credincioși prin stropire cu apă sfințită.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor  -   Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri