Slujire arhierească la catedrala din Arad

De Crăciun, 25 decembrie, la Catedrala Arhiepiscopală din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în prezența IPS Părinte Arhiepiscop Timotei de către PS Părinte Emilian Crișanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, înconjurat de un sobor de slujitori.

La momentul rânduit, a fost citită Pastorala de Crăciun a IPS Părinte Arhiepiscop Timotei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul catedralei, dirijat de arhid. Laviniu Morariu. La finalul Sfintei Liturghii, PS Părinte Emilian Crișanul a adresat credincioșilor un cuvânt de învățătură și le-a urat tuturor sărbători binecuvântate.