Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Slujire arhierească la Catedrala Mitropolitană din Cluj‑Napoca

Un articol de: Dragoș Stroian - 03 Noiembrie 2025
Un articol de: Dragoș Stroian - 03 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj‑Napoca, în Duminica a 22‑a după Rusalii, 2 noiembrie. Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte clerici de la Centrul eparhial, slujitori ai Catedralei Mitropolitane și părinți profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din municipiu.

După citirea pericopei evanghelice duminicale, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Loc luminat, loc de verdeață, loc de odihnă”. În cadrul acestuia, ierarhul a ilustrat, pe temei scripturistic și patristic, atât grandoarea „sânului lui Avraam” sau a locului pregătit de Domnul pentru cei credincioși, cât și condițiile necesare pentru accederea acolo.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. prof. univ. dr. Vasile Stanciu. La Sfânta Liturghie au luat parte numeroși credincioși clujeni, iar o parte din cei prezenți au participat la slujbă în fața catedralei din Piața Avram Iancu, rugându‑se alături de ierarh pentru cei aflați în necazuri și suferințe, pentru încetarea războaielor, pentru pacea, sănătatea și mântuirea lumii.

 

