Slujire arhierească la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia

Un articol de: Oana Rusu - 09 Ianuarie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Hristos Pantocrator” din Alba Iulia, în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina”, la sărbătoarea Soborului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul.

Conform Arhiepiscopiei Alba Iuliei, adresându‑se celor prezenți, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a spus: „Sfântul Ioan Botezătorul s‑a detașat de tot ce este pământesc, trecător, perisabil și păcătos, trăind în exclusivitate pentru Hristos, Mântuitorul dumnezeiesc. Ce minunat ar fi să urmăm exemplul său! Însă, din nefericire, mulți creștini se atașează de pământ ca și cum n‑ar trebui să îl părăsească niciodată. Ei uită că fiecare zi ar putea fi ultima pe care Dumnezeu ne‑o mai acordă. Câtă vreme ne mișcăm, gândim și respirăm, să luăm aminte la îndemnul Sfântului Ioan Botezătorul: «Faceți roade vrednice de pocăință». De asemenea, să luăm aminte la acest avertisment al său: «Cel ce crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică, iar cel ce nu ascultă de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el»”.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic Mina” din incinta Mănăstirii „Hristos Pantocrator” a fost ridicată în perioada 2015‑2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii „Hristos Pantocrator” se află sub oblăduirea maicii starețe Iuliana Rusu.

