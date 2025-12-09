Slujire arhierească la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava

Duminică, 7 decembrie 2025, când în bisericile ortodoxe, în cadrul Sfintei Liturghii, este relatată Minunea tămăduirii femeii gârbove, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, s‑a aflat la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou”, Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

După ce s‑a închinat la cinstitele moaște ale marelui mucenic originar din Trapezunt, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul special amenajat în incinta complexului monastic. Ierarhul a fost înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, clerici de la Centrul eparhial Suceava, dar și slujitori ai lăcașului cu hramurile „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință” și „Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava”, între care arhim. Valerian Radu, mare eclesiarh.

Răspunsurile liturgice care au înfrumusețat slujba au fost date de Corul mixt „Sfântul Ioan cel Nou” al Catedralei Arhiepiscopale, dirijat de pr. Ionuț Lucian Tablan Popescu.

În momentul împărtășirii clericilor, pr. Angel Prelipcean, de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Rădăuți, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul duhovnicesc al minunii prin care a fost vindecată femeia gârbovă de optsprezece ani.

Întrucât duminică, 7 decembrie 2025, a fost și prăznuirea Sfintei Mucenițe Filofteia, părintele a adus în atenție viața celei pe care a numit‑o copilul curățeniei.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic i‑a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de învățătură, amintind că pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților poate fi lecturată exegeza la Evanghelia de duminică intitulată Gârbovirea - suferința unei lumi lipsite de Hristos.

În continuare, ierarhul a lecturat un Decalog alcătuit la Duminica a 27‑a după Pogorârea Sfântului Duh, îndemnând la blândețe în fața mâniei: „Fii părtaș luminii celei dumnezeiești prin renunțarea la orice răutate, amărăciune și supărare, răbufnire și defăimare”.

Tot pe site‑ul Arhiepiscopiei a fost publicat și Decalogul la prăznuirea Sfintei Mucenițe Filofteia.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit, la finalul Sfintei Liturghii, rugăciuni de dezlegare și rugăciuni pentru sănătatea trupească și sufletească și le‑a urat ani mulți și buni, cu sănătate, celor care poartă numele Filofteia și celor care și‑au serbat ziua numelui la sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.