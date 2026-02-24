Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 22 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În cuvântul de învățătură, ierarhul
Slujire arhierească la o parohie din Vâlcea
„Omul este chemat la comuniunea vieții veșnice, iar prin iertare ne apropiem de Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 februarie, la predica rostită în biserica Parohiei Teiu din Protoieria Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. În această zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie binecuvântându‑i pe credincioșii Parohiei Teiu. De asemenea, în cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a reliefat însemnătatea duhovnicească a zilei și a arătat că „Duminica Izgonirii lui Adam din Rai amintește că păcatul a însemnat nu doar încălcarea unei porunci, ci pierderea comuniunii. De aceea, Postul Mare este itinerarul simbolic al întoarcerii omului către Dumnezeu”, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.