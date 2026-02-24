Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la o parohie din Vâlcea

Slujire arhierească la o parohie din Vâlcea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 24 Feb 2026

„Omul este chemat la comuniunea vieții veșnice, iar prin iertare ne apropiem de Dumnezeu”, a accentuat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 22 februarie, la predica rostită în biserica Parohiei Teiu din Protoieria Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea. În această zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie binecuvântându‑i pe credincioșii Parohiei Teiu. De asemenea, în cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a reliefat însemnătatea duhovnicească a zilei și a arătat că „Duminica Izgonirii lui Adam din Rai amintește că păcatul a însemnat nu doar încălcarea unei porunci, ci pierderea comuniunii. De aceea, Postul Mare este itinerarul simbolic al întoarcerii omului către Dumnezeu”, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Îndemn la post, rugăciune și pace la Timișoara Știri
    Îndemn la post, rugăciune și pace la Timișoara

    Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a participat duminică, 22 februarie, la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. În cuvântul de învățătură, ierarhul

    24 Feb, 2026
  • Atelier de mărțișoare în Parohia Ungureni Știri
    Atelier de mărțișoare în Parohia Ungureni

    În Parohia Ungureni din comuna Fântânele, Protopopiatul Urlați, județul Prahova, a fost organizat recent un atelier de confecționat mărțișoare. Evenimentul a reunit copii și tineri din cuprinsul parohiei care și‑au pus în lumină creativitatea pentru a realiza produse cât mai deosebite.

    24 Feb, 2026
  • Hirotonie la Catedrala Mitropolitană din Craiova Știri
    Hirotonie la Catedrala Mitropolitană din Craiova

    Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a săvârşit duminică, 22 februarie, Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova, înconjurat de un

    24 Feb, 2026
TOP 6 Știri