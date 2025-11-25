Slujire arhierească la paraclisul Clinicii „Laser System” Vladimirescu

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a săvârșit duminică, 23 noiembrie, Sfânta Liturghie la Paraclisul arhiepiscopal „Sfântul Apostol Andrei” din incinta Centrului Medical „Laser System” Vladimirescu, județul Arad.

Chiriarhul, însoțit de pr. Bogdan‑Gheorghe Noghiu, consilier eparhial, a fost întâmpinat de către pr. Silviu‑Nicolae Faur, consilier eparhial, și preot paroh la Parohia Aradul‑Nou, de diac. Marius Lăscoiu‑Martin, profesor de muzică la Seminarul Teologic din Arad, și de pr. Bogdan‑Ioan Tod, inspector eparhial și preot slujitor la acest paraclis, alături de administratorul centrului medical, Maricica Motoi.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre „Vremea roadelor” (Efeseni 5, Luca 12), subliniind că fiecare dintre noi trebuie să ne gândim la darurile lui Dumnezeu pe care le revarsă peste noi având datoria să le împărțim și cu cei care se află în nevoi, necaz sau suferință. Răspunsurile la strană au fost date de către un grup de elevi seminariști. La Sfânta Liturghie au fost prezenți credincioși și copii care s‑au împărtășit cu Sfintele Taine și care au înfrumusețat prin prezența lor atmosfera de slujire și de rugăciune.

De asemenea, la slujbă au participat și pacienți internați în Centrul Medical „Laser System” și ostenitori ai acestui așezământ de îngrijiri paliative.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, pr. Bogdan‑Ioan Tod a mulțumit ierarhului pentru prezență, binecuvântare și pentru dragostea și bucuria cu care a poposit în biserica acestui paraclis eparhial. După săvârșirea Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei a poposit în mijlocul pacienților internați în centrul adresându‑le un cuvânt de binecuvântare și de mângâiere.