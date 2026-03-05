Slujire arhierească la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”

Data: 05 Martie 2026

În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan, miercuri, 4 martie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, situat în „Poiana Maicii Domnului” din localitatea Izvorul Berheciului, Protopopiatul Bacău.

Din soborul slujitorilor au făcut parte arhimandritul Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, și protosinghelul Mina Crețu, duhovnicul obștii monahale coordonate de schimonahia Modesta Bujor.

În cuvântul de învățătură adresat monahiilor și pelerinilor, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre rânduiala liturgică și nevoința duhovnicească specifice vieții monahale, osteneli care se intensifică în mod deosebit în perioada postului. Oameni ai rugăciunii, călugării mijlocesc revărsarea milei lui Dumnezeu peste poporul binecredincios.

La final, preacuvioasa schimonahie Modesta Bujor, egumena schitului, a mulțumit Preasfinției Sale pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură, precum și preacuviosului părinte arhimandrit Nicolae Dănilă.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul maicilor de la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”.