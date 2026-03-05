Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujire arhierească la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”

Slujire arhierească la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 05 Martie 2026

În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Gherasim de la Iordan, miercuri, 4 martie, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim, Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, situat în „Poiana Maicii Domnului” din localitatea Izvorul Berheciului, Protopopiatul Bacău.

Din soborul slujitorilor au făcut parte arhimandritul Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, și protosinghelul Mina Crețu, duhovnicul obștii monahale coordonate de schimonahia Modesta Bujor.

În cuvântul de învățătură adresat monahiilor și pelerinilor, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a vorbit despre rânduiala liturgică și nevoința duhovnicească specifice vieții monahale, osteneli care se intensifică în mod deosebit în perioada postului. Oameni ai rugăciunii, călugării mijlocesc revărsarea milei lui Dumnezeu peste poporul binecredincios.

La final, preacuvioasa schimonahie Modesta Bujor, egumena schitului, a mulțumit Preasfinției Sale pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură, precum și preacuviosului părinte arhimandrit Nicolae Dănilă.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul maicilor de la Schitul „Sfânta Împărăteasă Olga și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Teofil Trotușanul
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri