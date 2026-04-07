Slujire arhierească pe malul Dunării

Un articol de: Alexandru Cătălin Trăilescu - 07 Aprilie 2026

În Duminica Floriilor, 5 aprilie, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfânta Ana” din Orșova, județul Mehedinți, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat numeroși credincioși și pelerini, veniți să se roage și să primească binecuvântarea arhierească. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Catedralei Episcopale din Drobeta‑Turnu Severin, care au contribuit, prin cântarea lor armonioasă și plină de evlavie, la frumusețea și solemnitatea slujbei.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de părintele protoiereu Vasile Ghițan.

La finalul slujbei, maica stavroforă Iustina Popovici a fost felicitată cu prilejul aniversării zilei de naștere, primind în dar o cruce pectorală, în semn de binecuvântare și prețuire.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei  -   Mănăstirea Sfânta Ana Orșova
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri