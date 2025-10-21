Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească și hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

Un articol de: Irina Ursachi - 21 Octombrie 2025

În Duminica a 20‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Corul mixt al așezământului a oferit răspunsurile liturgice. La momentul rânduit, teologul Mihail Cristian a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Antoceni, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Cuvântul de învățătură în cadrul căruia a fost tâlcuit fragmentul Sfintei Evanghelii referitor la învierea fiului văduvei din Nain, minune săvârșită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos și consemnată de Sfântul Evanghelist Luca, a fost rostit de arhid. Ilie Leonte, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale și dirijor al Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanul”, în momentul împărtășirii clericilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de învățătură și a amintit că pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților poate fi lecturată exegeza acestei zile, „Tinere, ție îți zic, scoală‑te!”

Chiriarhul locului a adus în atenție și una dintre lucrările sale, volumul „Minunile - Revelații ale Sfintei Treimi”, o inventariere a tuturor minunilor săvârșite atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, carte care conține o abordare mai detaliată a minunilor săvârșite de Preamilostivul Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit apoi Decalogul învierii fiului văduvei din Nain, „în care îndeamnă la asumarea morții ca o realitate firească și la o înțeleaptă pregătire pentru ea prin săvârșirea binelui, pentru a primi răspuns bun la întâlnirea cu Dreptul Judecător”. Nu în ultimul rând, acesta a anunțat că este în pregătire un nou volum de decaloguri, Repere morale la duminicile Triodului, Penticostarului și Octoihului, care va apărea nu peste mult timp la Editura Crimca a eparhiei.

 

