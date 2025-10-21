În Duminica a 20‑a după Rusalii, când Biserica face pomenirea minunii învierii fiului văduvei din Nain, credincioșii din Parohia „Duminica Tuturor Sfinților” din satul Gulioaia, comuna Dângeni,
Slujire arhierească și hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava
În Duminica a 20‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.
Corul mixt al așezământului a oferit răspunsurile liturgice. La momentul rânduit, teologul Mihail Cristian a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Antoceni, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.
Cuvântul de învățătură în cadrul căruia a fost tâlcuit fragmentul Sfintei Evanghelii referitor la învierea fiului văduvei din Nain, minune săvârșită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos și consemnată de Sfântul Evanghelist Luca, a fost rostit de arhid. Ilie Leonte, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale și dirijor al Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanul”, în momentul împărtășirii clericilor.
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de învățătură și a amintit că pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților poate fi lecturată exegeza acestei zile, „Tinere, ție îți zic, scoală‑te!”
Chiriarhul locului a adus în atenție și una dintre lucrările sale, volumul „Minunile - Revelații ale Sfintei Treimi”, o inventariere a tuturor minunilor săvârșite atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, carte care conține o abordare mai detaliată a minunilor săvârșite de Preamilostivul Dumnezeu.
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit apoi Decalogul învierii fiului văduvei din Nain, „în care îndeamnă la asumarea morții ca o realitate firească și la o înțeleaptă pregătire pentru ea prin săvârșirea binelui, pentru a primi răspuns bun la întâlnirea cu Dreptul Judecător”. Nu în ultimul rând, acesta a anunțat că este în pregătire un nou volum de decaloguri, Repere morale la duminicile Triodului, Penticostarului și Octoihului, care va apărea nu peste mult timp la Editura Crimca a eparhiei.