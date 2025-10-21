Slujire arhierească și hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava

În Duminica a 20‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul amenajat în proximitatea Catedralei Arhiepiscopale din Suceava.

Corul mixt al așezământului a oferit răspunsurile liturgice. La momentul rânduit, teologul Mihail Cristian a fost hirotonit diacon pe seama Parohiei Antoceni, cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

Cuvântul de învățătură în cadrul căruia a fost tâlcuit fragmentul Sfintei Evanghelii referitor la învierea fiului văduvei din Nain, minune săvârșită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos și consemnată de Sfântul Evanghelist Luca, a fost rostit de arhid. Ilie Leonte, slujitor al Catedralei Arhiepiscopale și dirijor al Grupului psaltic „Dimitrie Suceveanul”, în momentul împărtășirii clericilor.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a mulțumit părintelui oaspete pentru cuvântul de învățătură și a amintit că pe site‑ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților poate fi lecturată exegeza acestei zile, „Tinere, ție îți zic, scoală‑te!”

Chiriarhul locului a adus în atenție și una dintre lucrările sale, volumul „Minunile - Revelații ale Sfintei Treimi”, o inventariere a tuturor minunilor săvârșite atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, carte care conține o abordare mai detaliată a minunilor săvârșite de Preamilostivul Dumnezeu.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic a citit apoi Decalogul învierii fiului văduvei din Nain, „în care îndeamnă la asumarea morții ca o realitate firească și la o înțeleaptă pregătire pentru ea prin săvârșirea binelui, pentru a primi răspuns bun la întâlnirea cu Dreptul Judecător”. Nu în ultimul rând, acesta a anunțat că este în pregătire un nou volum de decaloguri, Repere morale la duminicile Triodului, Penticostarului și Octoihului, care va apărea nu peste mult timp la Editura Crimca a eparhiei.