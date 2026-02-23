Slujire în filia Caila, Protopopiatul Beclean

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai (a Lăsatului sec de brânză), 22 februarie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din filia Caila, Parohia Șieu‑Sfântu, Protopopiatul Beclean.

Ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Nostalgia după Rai”. În cadrul acestuia, Înaltpreasfinția Sa le‑a vorbit credincioșilor despre repercusiunile tragediei paradisiace și despre impulsurile sufletești care revendică originea noastră dumnezeiască.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit întru preot pe diaconul Petrică‑Iustin Opincă pe seama Parohiei Pădureni, Protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos”. La momentul chinonicului, cântăreața parohiei a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Adrian Datu a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare şi i‑a oferit o icoană cu scena coborârii de pe Cruce a Domnului Iisus Hristos.

Sărbătoarea a culminat cu sfințirea capelei mortuare din localitate, edificată în ultimii ani cu sprijinul Primăriei comunei Șintereag, de care aparține administrativ‑teritorial și filia Caila.

Pentru întreaga activitate pastoral‑misionară și administrativă, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei i‑a acordat preotului paroh Adrian Datu Diploma omagială „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj”. De asemenea, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de slujire, aceeași diplomă i‑a fost oferită și fostului paroh, părintelui Vasile Vârtic. Primarului comunei Şintereag, Ioan Bob, i‑a fost acordată Gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură. Aceeași distincție a fost oferită și constructorului capelei mortuare, Petru Miron. Membrii Consiliului local și ai întregului aparat administrativ al Primăriei Șintereag au fost distinși cu diplomă de aleasă cinstire.

Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Caila, filie a Parohiei Şieu‑Sfântu, a fost construită în perioada 1971‑1974, pe temelia vechii biserici, de la care s‑a păstrat doar iconostasul, care datează din secolul al XVIII‑lea. Între anii 1972 și 1974 a fost împodobită cu pictură tradițională în tehnica tempera. Lăcașul de cult a fost sfințit pe 22 septembrie 1974, de Arhiepiscopul Teofil Herineanu, paroh fiind atunci proin‑protopopul Vicențiu Doru Zinveliu.

În 13 decembrie 2020, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a liturghisit şi binecuvântat comunitatea. În ultima perioadă, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și înfrumusețare, atât la exterior, cât și la interior.