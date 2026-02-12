Slujirea vârstnicilor, prioritate pastorală și social‑culturală a Protoieriei Bacău

Marți, 10 februarie, în ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, la Parohia „Sfântul Ilie” din Lilieci, Bacău, a avut loc sinaxa preoților care coordonează centrele de socializare pentru vârstnici din Protoieria Bacău. Delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, sub protia Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, alături de părintele protopop Eugen‑Ciprian Ciuche și de preoții coordonatori ai centrelor de socializare. La finalul slujbei, ierarhul a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și a apreciat dragostea, implicarea și dedicarea preoților în activitatea desfășurată cu persoanele vârstnice, subliniind importanța lucrării social‑culturale ca expresie a iubirii creștine.

A doua parte a evenimentului s‑a desfășurat în cadrul unei agape frățești, organizată de preoții Parohiei Lilieci. Cu acest prilej, părintele protopop Eugen‑Ciprian Ciuche a evidențiat activitatea coordonatorilor cu vechime, încurajând totodată și pe cei aflați la început de drum în implementarea proiectelor de acest fel.

În cadrul agapei, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat preoților îndemnuri părintești, subliniind necesitatea continuității și a responsabilității în desfășurarea activităților dedicate vârstnicilor, precum și importanța unei lucrări unitare, realizată în duhul comuniunii și al colaborării. Ierarhul a apreciat temele abordate în cadrul întâlnirii, intervențiile preoților și prezentările realizate, evidențiind valoarea experienței împărtășite și relevanța proiectelor ca răspuns concret la nevoile reale ale comunităților parohiale.

În continuare, a luat cuvântul părintele Constantin Abageru, parohul Catedralei „Înălțarea Domnului” din Bacău, care a prezentat modul de organizare și funcționare a unui centru de socializare pentru vârstnici. De asemenea, părintele Răzvan‑Dimitrie Radu, asistent social al Protoieriei Bacău, a vorbit despre parcursul programului implementat în anul 2025, realizările obținute și provocările întâmpinate pe durata desfășurării proiectului încheiat cu succes.