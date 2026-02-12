Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujirea vârstnicilor, prioritate pastorală și social‑culturală a Protoieriei Bacău

Știri
Un articol de: Silviu Dascălu - 12 Feb 2026

Marți, 10 februarie, în ziua de pomenire a Sfântului Sfințit Mucenic Haralambie, la Parohia „Sfântul Ilie” din Lilieci, Bacău, a avut loc sinaxa preoților care coordonează centrele de socializare pentru vârstnici din Protoieria Bacău. Delegat al Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim a fost Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Eparhiei Romanului și Bacăului.

Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, sub protia Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul, alături de părintele protopop Eugen‑Ciprian Ciuche și de preoții coordonatori ai centrelor de socializare. La finalul slujbei, ierarhul a transmis binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și a apreciat dragostea, implicarea și dedicarea preoților în activitatea desfășurată cu persoanele vârstnice, subliniind importanța lucrării social‑culturale ca expresie a iubirii creștine.

A doua parte a evenimentului s‑a desfășurat în cadrul unei agape frățești, organizată de preoții Parohiei Lilieci. Cu acest prilej, părintele protopop Eugen‑Ciprian Ciuche a evidențiat activitatea coordonatorilor cu vechime, încurajând totodată și pe cei aflați la început de drum în implementarea proiectelor de acest fel.

În cadrul agapei, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat preoților îndemnuri părintești, subliniind necesitatea continuității și a responsabilității în desfășurarea activităților dedicate vârstnicilor, precum și importanța unei lucrări unitare, realizată în duhul comuniunii și al colaborării. Ierarhul a apreciat temele abordate în cadrul întâlnirii, intervențiile preoților și prezentările realizate, evidențiind valoarea experienței împărtășite și relevanța proiectelor ca răspuns concret la nevoile reale ale comunităților parohiale.

În continuare, a luat cuvântul părintele Constantin Abageru, parohul Catedralei „Înălțarea Domnului” din Bacău, care a prezentat modul de organizare și funcționare a unui centru de socializare pentru vârstnici. De asemenea, părintele Răzvan‑Dimitrie Radu, asistent social al Protoieriei Bacău, a vorbit despre parcursul programului implementat în anul 2025, realizările obținute și provocările întâmpinate pe durata desfășurării proiectului încheiat cu succes.

 

