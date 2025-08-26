Slujiri arhiereşti în Episcopia Devei şi Hunedoarei

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Ghelari, Protopopiatul Deva, în Duminica a 11-a după Rusalii, 24 august.

Ierarhul a rostit omilia Evangheliei datornicului nemilostiv, explicând că prin această pildă Mântuitorul Iisus Hristos ne învață despre mila și despre dreptatea lui Dumnezeu și ne arată că aceeași măsură cu care ți se măsoară ție trebuie să măsori și tu celuilalt și că cel ce primește milă este dator ca, la rândul lui, să fie milostiv față de cei care îi greșesc.

Preasfinţitul Părinte Nestor l-a hirotesit întru sachelar pe pr. paroh Radu Rus, pentru activitatea sa și ca urmare a eforturilor făcute în vederea renovării și amenajării noului magazin de cărți și obiecte bisericești, sfințit după Sfânta Liturghie.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din filia Poienița Voinii a Parohiei Ruda din Protopopiatul Deva. Ierarhul a explicat că Dumnezeu oferă iertare tuturor celor ce se smeresc și se pocăiesc sincer pentru păcatele lor, cu condiția ca fiecare să ierte pe cei care i-au greșit, după cum ne-a învățat Însuși Mântuitorul Iisus Hristos în pericopa evanghelică a acestei duminici și în rugăciunea Tatăl nostru.

După Sfânta Liturghie, a fost săvârşită slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu, întâiul arhipăstor al Episcopiei Devei și Hunedoarei, pentru interpretul de folclor Drăgan Muntean și pentru ctitorii lăcașului de închinare trecuți la cele veșnice.

În continuare a avut loc o manifestare comemorativă și artistică la Casa Memorială „Drăgan Muntean” din Poienița Voinii - localitatea natală a doinitorului din ținutul Pădurenilor.