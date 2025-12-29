Slujiri arhiereşti la Beclean și Bistriţa

În Duminica după Nașterea Domnului, 28 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a slujit la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Beclean.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură, intitulat „Familia creștină”, în cadrul căruia a subliniat importanța și rolul familiei creștine ca temelie a credinței și a transmiterii valorilor creștine din generație în generație. Ierarhul l‑a hirotonit diacon pe teologul Sabin Mircea Belceanu.

Preotul paroh Claudiu Doru Zinveliu a vorbit despre biserica parohială, care anul acesta a împlinit 30 de ani de la punerea pietrei de temelie şi a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântarea adusă cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

Mitropolitul Andrei a oferit distincţii preotului paroh Claudiu Doru Zinveliu, epitropului Mircea Susa, cântărețului bisericesc Cristian‑Romulus Bal, paracliserului Grigore Mureșan, iar copiilor și tinerilor prezenți ierarhul le‑a oferit cărți duhovnicești.

Binecuvântare arhierească pentru bistrițeni

În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie, Părintele Mitropolit Andrei a liturghisit la Biserica „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” de la Coroana, cel mai vechi monument istoric din municipiul Bistrița. Ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Andrei Chețan.

La finalul slujbei, protopopul de Bistrița, preotul Marius Pintican, a mulțumit ierarhului pentru că, în fiecare an, în a doua zi de Crăciun, vine să le binevestească bucuria Nașterii Domnului. Părintele Mitropolit Andrei a oferit Ordinul „Mihai Vodă” pentru mireni inginerului Alexandru Darius Simionca, iar copiilor şi tinerilor le‑a oferit cărţi duhovniceşti.