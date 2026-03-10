Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a 2-a din Postul Mare

Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 10 Martie 2026

În a doua duminică din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, 8 martie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” și „Sfinții Mărturisitori Ardeleni” din Deva. Diaconul Constantin Dorin Gărgan a fost hirotonit preot pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Băiești, cu filia Ohaba de sub Piatră, din Protopopiatul Hațeg. Ierarhul a explicat credincioşilor că pericopa evanghelică a acestei duminici - minunea vindecării paraliticului din Capernaum - ne cheamă să conștientizăm valoarea harului lui Dumnezeu, care poate fi aducător de iertare a păcatelor pentru cel credincios, însă omul este dator să insiste cu credință înaintea lui Dumnezeu, asemenea celor patru prieteni ai slăbănogului tămăduit.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfânta Mare Muceniță Varvara” din Brad. Teologul Mircea Claudiu Popa a fost hirotonit întru diacon, urmând a fi hirotonit preot pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”-Mânerău, din Protopopiatul Deva. Ierarhul a vorbit celor prezenţi despre pomenirea Sfântului Ierarh Grigorie Palama, cel care a apărat practica isihastă a rugăciunii inimii, susținând că omul se poate uni cu Dumnezeu prin energiile Sale necreate, nu prin ființa Sa, şi a subliniat importanța rugăciunii, a postului și a lecturii zilnice din Sfânta Scriptură pentru a avea o trăire creștină activă și profundă, nu doar formală. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
