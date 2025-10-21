Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a 20‑a după Rusalii

În Duminica a 20‑a după Rusalii, 19 octombrie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Hunedoara, împreună cu soborul de preoți și diaconi.

Ierarhul a rostit omilia pericopei evanghelice a învierii fiului văduvei din Nain, explicând că această minune ne arată că acolo unde este Hristos, durerea morții este izgonită și rămâne speranța în înviere, iar pentru cei plecați din lumea aceasta în veșnicie Biserica a rânduit rugăciuni de pomenire, continuând astfel și după trecerea din această lume comuniunea dragostei în Hristos, Stăpânul vieții și biruitorul morții.

Arhipăstorul hunedorean i‑a oferit pr. Grațian Bornemisa distincția „Crucea Episcopiei Devei și Hunedoarei pentru clerici”, iar pr. Valentin Crainic, protopopul Devei și parohul lăcașului de închinare, i‑a oferit o cruce pectorală.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Tătărăști, Protopopiatul Deva.

Ierarhul a vorbit despre învierea din moartea păcatului prin Taina Spovedaniei și prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin împărtășirea din Cuvântul lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură, devenind prin aceasta lumină înaintea oamenilor și fiind pregătiți în orice moment pentru trecerea din această lume la viața cea veșnică.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba de sfințire a noului Altar de vară, construit în apropierea lăcașului de închinare, iar pr. paroh Adrian Hrineac și credincioșii care au sprijinit lucrările de construire și amenajare au primit acte de cinstire.