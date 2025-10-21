Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a 20‑a după Rusalii

Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica a 20‑a după Rusalii

Galerie foto (8) Galerie foto (8) Știri
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 21 Octombrie 2025

În Duminica a 20‑a după Rusalii, 19 octombrie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” și „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Hunedoara, împreună cu soborul de preoți și diaconi.

Ierarhul a rostit omilia pericopei evanghelice a învierii fiului văduvei din Nain, explicând că această minune ne arată că acolo unde este Hristos, durerea morții este izgonită și rămâne speranța în înviere, iar pentru cei plecați din lumea aceasta în veșnicie Biserica a rânduit rugăciuni de pomenire, continuând astfel și după trecerea din această lume comuniunea dragostei în Hristos, Stăpânul vieții și biruitorul morții.

Arhipăstorul hunedorean i‑a oferit pr. Grațian Bornemisa distincția „Crucea Episcopiei Devei și Hunedoarei pentru clerici”, iar pr. Valentin Crainic, protopopul Devei și parohul lăcașului de închinare, i‑a oferit o cruce pectorală.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Tătărăști, Protopopiatul Deva.

Ierarhul a vorbit despre învierea din moartea păcatului prin Taina Spovedaniei și prin împărtășirea cu Sfintele Taine, prin împărtășirea din Cuvântul lui Dumnezeu revelat în Sfânta Scriptură, devenind prin aceasta lumină înaintea oamenilor și fiind pregătiți în orice moment pentru trecerea din această lume la viața cea veșnică.

După Sfânta Liturghie a fost săvârşită slujba de sfințire a noului Altar de vară, construit în apropierea lăcașului de închinare, iar pr. paroh Adrian Hrineac și credincioșii care au sprijinit lucrările de construire și amenajare au primit acte de cinstire.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei  -   PS Gherontie Hunedoreanul, Arhiere-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri