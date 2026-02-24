Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

Un articol de: Cătălin Ungureanu - 24 Feb 2026
Un articol de: Cătălin Ungureanu - 24 Feb 2026

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din filia Strei, Parohia Ruși, Protopopiatul Hațeg. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu, ctitorii și binefăcătorii lăcașului în închinare trecuți la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură, rostind omilia pericopei evanghelice a acestei duminici, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos ne învață, la începutul călătoriei Postului Mare, să‑i iertăm pe cei ce ne greșesc pentru a ne elibera sufletul de răutate, deoarece doar împăcați cu oamenii și cu Dumnezeu vom fi capabili să săvârșim faptele cele bune care ne adună comoară nepieritoare în cer, spre dobândirea fericirii veșnice.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Deva. Ierarhul a explicat credincioşilor prezenţi că doar cu inima și cu mintea la Dumnezeu se pot birui încercările vieții, oferind rugăciunea și postul ca mijloace necesare pentru a dobândi putere împotriva ispitelor. 

 

