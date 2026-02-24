Slujirile ierarhilor hunedoreni în Duminica Izgonirii lui Adam din Rai

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din filia Strei, Parohia Ruși, Protopopiatul Hațeg. La finalul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba Parastasului, fiind pomeniți Episcopul Gurie Georgiu, ctitorii și binefăcătorii lăcașului în închinare trecuți la cele veșnice.

În cuvântul de învățătură, rostind omilia pericopei evanghelice a acestei duminici, Preasfințitul Părinte Episcop Nestor a explicat că Mântuitorul Iisus Hristos ne învață, la începutul călătoriei Postului Mare, să‑i iertăm pe cei ce ne greșesc pentru a ne elibera sufletul de răutate, deoarece doar împăcați cu oamenii și cu Dumnezeu vom fi capabili să săvârșim faptele cele bune care ne adună comoară nepieritoare în cer, spre dobândirea fericirii veșnice.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” din Deva. Ierarhul a explicat credincioşilor prezenţi că doar cu inima și cu mintea la Dumnezeu se pot birui încercările vieții, oferind rugăciunea și postul ca mijloace necesare pentru a dobândi putere împotriva ispitelor.