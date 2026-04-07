Sprijin pentru parohiile defavorizate din Episcopia Tulcii

Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 07 Aprilie 2026

La Centrul eparhial Tulcea a avut loc săptămâna trecută o acțiune filantropică dedicată sprijinirii parohiilor aflate în dificultate din județul Tulcea. Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a întâlnit cu 23 de preoți parohi din protopopiatele Tulcea, Babadag și Niculițel, reprezentând comunități vulnerabile din Delta Dunării și din zona continentală. În cadrul întâlnirii, ierarhul a oferit fiecărei parohii un ajutor financiar în valoare de 1.000 de lei, din fondul eparhial. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a adresat un cuvânt de binecuvântare și de încurajare, evidențiind importanța slujirii jertfelnice a preoților în comunitățile greu încercate și necesitatea intensificării activităților filantropice, mai ales în perioada Postului Mare. Acțiunea face parte din programul social‑filantropic al Episcopiei Tulcii, desfășurat în contextul Anului omagial‑comemorativ 2026, prin implicarea Sectorului social și a Sectorului economic eparhial.

 

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
