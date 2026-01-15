Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sprijin pentru persoanele şi familiile aflate în situaţii dificile, în Episcopia Sălajului

Sprijin pentru persoanele şi familiile aflate în situaţii dificile, în Episcopia Sălajului

Galerie foto (6) Galerie foto (6) Știri
Un articol de: Ionuţ Chifa - 15 Ianuarie 2026

Episcopia Sălajului, prin Centrul eparhial și parohiile din cele trei protopopiate, a desfășurat la finele anului trecut o amplă activitate social‑filantropică în sprijinul persoanelor și familiilor aflate în situații deosebit de dificile. Aceste demersuri au avut în vedere atât intervenții de urgență, cât și sprijinirea pe termen mai lung a celor afectați de lipsuri materiale, probleme grave de sănătate sau evenimente neprevăzute.

Un exemplu relevant îl constituie sprijinul acordat unei familii din localitatea Călacea, care și‑a pierdut locuința în urma unui incendiu. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a fost prezent, la finalul anului trecut, în localitatea Călacea, unde a avut o întâlnire cu reprezentanții parohiei, în biserica parohială, apoi a vizitat familia încercată de incendiu, pentru a vedea stadiul lucrărilor de reconstruire a casei, realizate cu sprijinul oferit prin grija Centrului eparhial. Ierarhul a încurajat familia şi a asigurat‑o de sprijinul constant al Bisericii, făcând cunoscut că va fi alocată suma de 100.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de construcție.

De asemenea, prin implicarea clerului și a credincioșilor, au fost direcționate fonduri importante pentru ajutorarea celor aflați în situații deosebit de grele. Astfel, suma de 149.500 de lei a fost alocată pentru construirea și refacerea unor locuințe mistuite de incendii, oferind șansa unui nou început familiilor rămase fără adăpost.

Un sprijin consistent a fost acordat și persoanelor bolnave, pentru care au fost oferite ajutoare financiare în valoare de 118.100 de lei, contribuind la acoperirea cheltuielilor necesare tratamentelor și îngrijirii medicale.

Episcopia Sălajului a susținut şi activitatea unor centre sociale, prin alocarea sumei de 15.900 de lei, asigurând continuitatea programelor dedicate copiilor, vârstnicilor și persoanelor vulnerabile.

O atenție deosebită a fost acordată și familiilor sărace, care au primit ajutoare în valoare de 48.245 de lei, constând atât în sprijin financiar, cât și în bunuri de strictă necesitate. Pe lângă pachetele cu alimente, unele familii au beneficiat de sprijin material adaptat nevoilor lor concrete, incluzând produse pentru asigurarea hranei pe termen mai lung, precum și bunuri de folosință îndelungată, precum electrocasnice și jucării pentru copii, oferite cu scopul de a aduce un strop de bucurie în casele celor încercați.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Benedict, Episcopul Sălajului  -   filantropie
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Binecuvântare la Spitalul de Boli Psihice Cronice din Borşa, judeţul Cluj Știri
    Binecuvântare la Spitalul de Boli Psihice Cronice din Borşa, judeţul Cluj

    Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a efectuat o vizită pastorală, marţi, 13 ianuarie, la Spitalul de Boli Psihice Cronice din Borșa, județul Cluj, unde a săvârşit slujba Sfeștaniei și a binecuvântat Pavilionul de Ergoterapie.

    15 Ian, 2026
  • Proiect catehetic în Eparhia Buzăului și Vrancei Știri
    Proiect catehetic în Eparhia Buzăului și Vrancei

    Cu binecuvântarea Înaltprea­sfințitului Părinte Arhiepiscop ­Ciprian, în perioada 15 noiembrie - 25 decembrie 2025, Arhi­episcopia Buzăului și Vrancei a derulat proiectul catehetic „Nașterea Domnului, începutul mântuirii noastre”, inițiat de Sectorul învățământ și activități cu tineretul și integrat în Programul național „Hristos împărtășit ­copiilor”.

    14 Ian, 2026
TOP 6 Știri